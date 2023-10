Salernitana, Inzaghi: “Una squadra con dieci nazionali non dovrebbe lottare per la salvezza”

“Siamo una squadra ricca di talento, in grado di potersela giocare su tutti i campi. Posso promettere una squadra che darà l’anima”. Queste le dichiarazioni del nuovo allenatore della Salernitana, Filippo Inzaghi, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. “Giocheremo bene o male, questo non lo so. Credo che questa squadra sia forte, l’anno scorso mi divertiva, non ha perso nessuno e deve ritrovare la sua strada – spiega -. Ora però dobbiamo dimostrarlo sul campo partendo da scontri diretti delicati. Una squadra con dieci nazionali non dovrebbe lottare per non retrocedere”. “Alleno da dieci anni – ha aggiunto Inzaghi – e il problema è che i calciatori a volte si sentono meno forti di quelli che sono. Sarà mio compito tirare fuori il massimo da loro, meritandoci l’impegno della società”.