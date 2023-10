Salernitana, Iervolino: “Inzaghi crede fortemente nella rosa, nessuna squadra piccola ha investito come noi”

Il presidente della Salernitana Iervolino ha commentato l’arrivo di Filippo Inzaghi sulla panchina granata: “Abbiamo scelto Inzaghi perché crede fortemente nel valore di questa rosa e nella possibilità di salvezza, ha voglia di fare bene, la mentalità del vincente, è recordman di gol fatti in Europa tra gli italiani, ha la giusta concretezza e semplicità per fare le cose giuste. Abbiamo investito 20 milioni per trattenere Dia e Pirola, il terzo cannoniere e il capitano dell’U21. Nessuna piccola squadra ha investito come noi. Già questo è un grandissimo investimento che non era mai stato fatto qui a Salerno. Sarebbe da ingrati non ringraziare Sousa e non entrerò in polemica sul fatto che si fosse proposto al Napoli né sul fatto che ha delegittimato me e la squadra dicendo che era meno forte o che ha dichiarato che abbiamo giocatori sconosciuti”.