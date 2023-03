Sci alpino, convocati otto italiani per le gare di Kranjska Gora

Otto azzurri per due giganti: si è saputo ufficialmente quanti e chi saranno gli atleti che difenderanno i colori dell’Italia maschile nelle gare di Kranjska Gora, ultimo appuntamento per le discipline tecniche di Coppa del mondo maschile prima delle finali di Soldeu, in Andorra. Il direttore tecnico Massimo Carca ha, dunque, convocato: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Alex Vinatzer e Alex Hofer. Le due gare tra le porte larghe avranno luogo sabato 11 e domenica 12 marzo, con la prima manche alle ore 09.30 e la seconda alle ore 12.30: sarà possibile seguire l’azione in diretta su Raisport ed Eurosport.