Juventus, rifinitura in vista del Friburgo: dubbi Alex Sandro e De Sciglio per Allegri

La Juventus deve reagire dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma e deve farlo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo. Il tecnico bianconero ha chiarito anche nel post Roma che l’Europa League sia un obiettivo importante per la stagione complicata a cui ha dovuto andare incontro la Juventus.

In vista del Friburgo, Allegri ha potuto contare su quasi tutta la rosa a sua disposizione ad eccezione dei lungodegenti Milik e Kaio Jorge. Il tecnico bianconero sta provando a recuperare in tutti Mattia De Sciglio, assente nella trasferta di Roma e che potrebbe addirittura iniziare dall’inizio contro il Friburgo se dovesse essere a disposizione. Un dubbio è legato invece ad Alex Sandro. Il brasiliano è uscito subito dopo il primo tempo di domenica sera contro la Roma e nella prima parte della rifinitura ha lavorato a parte rispetto al resto dei compagni. Possibilità per Bonucci dal primo minuto domani.