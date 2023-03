“Gran Bretagna nazista con i migranti”, Gary Lineker rischia il licenziamento dalla BBC

Gary Lineker rischia il licenziamento dalla BBC. E’ bufera sulla leggenda del calcio inglese, fin dal 1999 divenuto poi opinionista di punta e conduttore della popolare trasmissione Match of the Day, che in un Tweet ha espresso posizioni critiche nei confronti del governo britannico per quanto riguarda il trattamento dei migranti: “Non c’è nessuna invasione di migranti, accogliamo meno profughi rispetto agli altri principali Paesi europei, questa è solo una politica immensamente crudele contro le persone più vulnerabili condotta con un linguaggio che non si discosta molto da quello usato nella Germania degli anni ’30”.

Queste le parole dell’ex attaccante e l’emittente non è stata a guardare. Un portavoce della BBC, con la quale Lineker ha un contratto da oltre un milione e mezzo di sterline all’anno, ha fatto sapere che l’ex capitano dei Tre Leoni è stato convocato per ricordargli le sue responsabilità quale volto di una compagnia pubblica. Alcuni politici hanno chiesto il suo licenziamento per giusta causa o che almeno porgesse delle scuse pubbliche in diretta televisiva.