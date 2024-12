La nuova area di partenza dello slittino della pista di Innsbruck-Igls non ha uno spogliatoio femminile. La struttura austriaca è in fase di ristrutturazione e in occasione della Coppa del Mondo, le atlete avranno a disposizione dei container. “Quando si pianifica qualcosa del genere, bisogna pensare a uno spogliatoio. È molto, molto fastidioso“, ha detto la campionessa di Coppa del Mondo Julia Taubitz. “Siamo sedute lì senza una finestra, senza un altoparlante e con una stufa elettrica“. Il responsabile della pista di Igls, Reinhard Poller, ha detto che non sanno per quanto continuerà questo problema. Quando ci si è resi conto che l’area necessitava di una ristrutturazione, tempo e fondi scarseggiavano. Il progetto di ristrutturazione è previsto fino a ottobre 2025, con 36 milioni di euro stanziati per dare un nuovo valore alla pista utilizzata per le Olimpiadi del 1964 e del 1976. L’obiettivo è quello di rendere la struttura agibile per i campionati mondiali 2027. Il campione mondiale tedesco di slittino doppio multiplo Toni Eggert ha definito la ristrutturazione “estremamente positiva per il nostro sport. Bisogna capire la soluzione temporanea con la casa di partenza a freddo. Bisogna stringere i denti e farla finita“.