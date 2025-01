Franjo Von Allmen vince il super-G di Wengen, in Svizzera, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024/2025. L’elvetico centra il primo successo in carriera nel circuito maggiore tagliando il traguardo in 1’47″65. Appena dietro il classe 2001 di Boltigen c’è il veterano austriaco Vincent Kriechmayr, secondo a 0″10 dalla vittoria. Completa il podio l’altro svizzero Stefan Rogentin, che riesce a mettere insieme una prova solida, nonostante la caduta in prova negli scorsi giorni. In quarta posizione c’è il canadese James Crawford, sceso per primo e autore di una prestazione senza sbavature (+0″62). Giornata tutto sommato positiva per i colori azzurri, forse anche con qualche rammarico. Dominik Paris non si prende troppi rischi ed è quinto a 0″63. Sbavatura fatale per Mattia Casse in uscita dalla Kernen-S. L’azzurro butta via un potenziale podio e conclude sesto a 0″92 . Bene anche Giovanni Franzoni, 17° a 1″73 con lo stesso tempo del ceco Zabystran, e Christof Innerhofer, 19° a 1″91. Fuori Emanuele Buzzi, Nicolò Molteni, Florian Schieder e Gregorio Bernardi.

Delude Marco Odermatt. Nella gara di casa lo svizzero non va oltre la settima posizione (1″04). Poco ritmo per il leader della generale, che ottiene il peggior risultati in super-G negli ultimi tre anni e chiude la serie di 19 gare consecutive in top 5. Completano la top ten il canadese Cameron Alexander, ottavo a 1″13, e gli altri due svizzeri Alexis Monney e Lukas Feurstein, rispettivamente nono e decimo a 1″27 e 1″32. Prova sottotono di Fredrik Moeller e Justin Murisier. Il norvegese è 13° a 1″54 con lo svizzero appena dietro a 1″58.

La top ten di giornata

Franjo Von Allmen (SUI) 1’47″65 Vincent Kriechmayr (AUT) +0″10 Stefan Rogentin (SUI) +0″58 James Crawford (CAN) +0″62 Dominik Paris (ITA) +0″63 Mattia Casse (ITA) +0″92 Marco Odermatt (SUI) +1″04 Cameron Alexander (CAN) +1″13 Alexis Monney (SUI) +1″27 Lukas Feurstein (SUI) +1″32

17. Giovanni Franzoni (ITA) +1″73

19. Christof Innerhofer (ITA) +1″91

43. Nicolò Molteni (ITA) +3″58

DNF Emanuele Buzzi (ITA)

DNF Jacques Benjamin Alliod (ITA)

DNF Florian Schieder (ITA)

DNF Gregorio Bernardi (ITA)

La classifica generale aggiornata

Marco Odermatt (SUI) 766 punti Henrik Kristoffersen (NOR) 574 punti Loic Meillard (SUI) 482 punti Atle Lie McGrath (NOR) 382 punti Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 37o punti Clement Noel (FRA) 340 punti Timon Haugan (NOR) 333 punti Franjo Von Allmen (SUI) 311 punti Vincent Kriechmayr (AUT) 299 punti Alexander Steen Olsen (NOR) 268 punti

11. Mattia Casse (ITA) 252 punti

22. Luca De Aliprandini (ITA) 178 punti

28. Alex Vinatzer (ITA) 141 punti

37. Dominik Paris (ITA) 120 punti

46. Giovanni Franzoni (ITA) 95 punti

75. Tobias Kastlunger (ITA) 48 punti

79. Stefano Gross (ITA) 40 punti

87. Giovanni Borsotti (ITA) 32 punti

90. Christof Innerhofer (ITA) 29 punti

97. Filippo Della Vite (ITA) 24 punti

97. Pietro Zazzi (ITA) 24 punti

105. Nicolò Molteni (ITA) 18 punti

121. Simon Maurberger (ITA) 10 punti

124. Florian Schieder (ITA) 8 punti

130. Hannes Zingerle (ITA) 7 punti

Il programma della Coppa del Mondo

14-19 gennaio, Wengen (Svizzera): un super-G, una discesa ed uno slalom maschili

16-19 gennaio, Cortina d’Ampezzo (Italia): una discesa ed un super-G femminili

21 gennaio, Kronplatz (Italia): uno slalom gigante femminile

21-26 gennaio, Kitzbuehel (Austria): un super-G, una discesa ed uno slalom maschili

23-26 gennaio, Garmisch-Partenkirchen (Germania): una discesa ed un super-G femminili

28-29 gennaio, Schladming (Austria): un gigante ed uno slalom maschili

30 gennaio, Courchevel (Francia): uno slalom femminile in notturna

31 gennaio-2 febbraio, Garmisch-Partenkirchen (Germania): una discesa maschile

20-23 febbraio, Crans Montana (Svizzera): una discesa ed un super-G maschile

22-23 febbraio, Sestriere (Italia): uno slalom ed un gigante femminili

26 febbraio-2 marzo, Kvitfjell (Norvegia): due discese ed un super-G femminili

1-2 marzo, Kranjska Gora (Slovenia): un gigante ed uno slalom maschili

5-9 marzo, Kvitfjell (Norvegia): una discesa e un super-G maschili

8-9 marzo, Are (Svezia): un gigante ed uno slalom femminili

12-15 marzo, La Thuile (Italia): una discesa ed un super-G femminili

15-16 marzo, Hafjell (Norvegia): uno slalom ed un gigante maschili

20-27 marzo, Sun Valley (Usa): due discese, due slalom, due giganti e due super-G (uno per genere)