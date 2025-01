La diretta testuale live della staffetta maschile di Ruhpolding, quinta tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Dopo i due individuali che hanno aperto il programma in Baviera, si passa ora alle staffette prima di concludere con le due mass start di domenica. Si parte con quella maschile, con Norvegia e Francia presumibilmente a contendersi la vittoria. Il quartetto scandinavo l’anno scorso vinse comodamente permettendosi anche il lusso di tenere fuori Johannes Boe, che anche nell’individuale di mercoledì non è parso in gran forma.

Possibile outsider la Germania, che nel poligono di casa può giocarsi le sue carte soprattutto grazie alle alte percentuali al tiro. Attenzione poi alla Svezia, mentre all’Italia serve ritrovare la serenità al tiro in piedi e a terra, dopo un inizio di stagione decisamente insufficiente in questo fondamentale. L’anno scorso Elia Zeni, Didier Bionaz, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel riuscirono a salire sul podio sul terzo gradino, ma quest’anno non sarà affatto facile ripetere l’impresa. L’appuntamento con la staffetta maschile è alle ore 14.20 di venerdì 17 gennaio, e Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della staffetta di Ruhpolding 2025 per non perdersi davvero alcuna emozione.

