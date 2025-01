Entra nel vivo a Guelph, in Ontario, il WFG Masters, quarto torneo stagionale del Grand Slam of Curling. Dopo tre gare, il Team Retornaz ha un record di due vittorie e una sconfitta, mentre il Team Constantini è reduce da tre ko consecutivi. Oggi si chiuderà il round robin. La squadra maschile azzurra alle 17:30 dovrà vedersela con gli scozzesi del Team Whyte (2-1), mentre le azzurre in serata (21:30) avranno come avversarie le giapponesi del Team Kitazawa (2-1).

Dopo aver perso contro Dunstone (6-5) e aver battuto Kleiter (5-4), Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) sono riusciti ad avere la meglio degli svizzeri del Team Schwaller, imponendosi con il punteggio di 5-3. Regna l’equilibrio fino al quinto end: per due volte gli azzurri si portano avanti nel punteggio e per due volte Schwaller e compagni raggiungono Retornaz. La svolta arriva al sesto end con due punti messi a referto dagli azzurri. Schwaller riducono di un solo punto lo svantaggio e col martello l’Italia riesce a trovare il definitivo 5-3.

Nel settore maschile, dopo tre turni disputati, ci sono tre team a punteggio pieno: Matt Dunstone (3-0), Brad Jacobs (3-0) e Marc Muskatewitz (3-0). Score di 2-1 per Retornaz, così come per Niklas Edin e Bruce Mouat (entrambi nella Pool A). Gli azzurri sono quindi in piena corsa per i playoff (ai quali accedono le migliori otto squadre), ma non dovranno fallire l’ultimo impegno contro il Team Whyte. Se necessario, i tiebreakers andranno in scena sabato alle 13:30.

LA SITUAZIONE AL FEMMINILE

Morale diverso per la squadra femminile – composta da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) e Angela Romei (Fiamme Gialle) – che nelle prime due apparizioni aveva collezionato due sconfitte. La terza è arrivata contro il Team Inglis, capace di imporsi col risultato di 4-7. Anche in questo caso è l’equilibrio a regnare sovrano con i due team che collezionano un punto a testa fino al quarto end. Al quinto le canadesi (Cassandra de Groot, Calissa Daly, Kira Brunton, Danielle Inglis) piazzano due punti, ma Constantini e compagne trovano due stone a punto per il pareggio. Più continue e lucide però le padrone di casa, che si portano sul 6-4 e rubano l’ultima mano per il definitivo 7-4. Tre sconfitte su tre anche per Kayla Skrlik e Eun-ji Gim. A punteggio pieno invece Eun-jung Kim, Anna Hasselborg e Rachel Homan.