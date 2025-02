Cornelia Huetter vince la discesa di Kvitfjell (Norvegia), prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024/2025. L’austriaca taglia il traguardo in 1’31”46 e centra la terza vittoria stagionale, dopo i successi a Beaver Creek (discesa) e a St.Moritz (super-G). In seconda piazza c’è una super Emma Aicher con il primo podio in carriera. La tedesca, in grande crescita nel 2025, ha sfiorato la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo terminando a 0”15 con il pettorale numero 27. Terza posizione per Breezy Johnson (+0”40). La statunitense si conferma in ottima forma dopo i grandi Mondiali di Saalbach.

Tris di italiane ai piedi del podio

Sofia Goggia è quarta a 0”44. La bergamasca mette insieme una prova solida e viene beffata da Johnson di soli quattro centesimi. “Oggi penso di avere messo in pista una prova molto solida, so che posso dare di più e aggiungerò un pezzettino per volta. Quest’anno sto sciando tecnicamente bene, infatti ho fatto la differenza nelle parti più tecniche. Dovrò continuare a lavorare sulla scorrevolezza”, l’analisi di Goggia. Subito dietro c’è Federica Brignone. La valdostana è quinta a 0”51 e sta avendo ottimi riscontri anche in una disciplina non propriamente sua come la discesa. Altri punti guadagnati in classifica generale su Lara Gut-Behrami, che chiude 12^ a 1”10. “Sono riuscita a portare fuori molta velocità nel piano, che era quello che volevo fare. Tutto sommato, fino a poco più di metà gara è andato tutto bene. Ho perso la velocità nella parte inferiore, ma comunque mi va bene così. Oggi la neve è più dura e rispondeva molto meglio. Nel complesso bene, mi sono divertita”, le parole dell’oro mondiale in gigante a Saalbach. Completa il tris di azzurre giù dal podio Laura Pirovano, che finisce sesta a 0”55. “Sono contenta della mia prestazione odierna – ha detto -. Sono di nuovo quinta, ma è comunque una buona prestazione e guardo alle prossime gare”. Due decimi più indietro ecco la slovena Ilka Stuhec, settima a 0”71, e la statunitense Jacquelin Wiles, ottava a 0”84. Completano la top ten la ceca Ester Ledecka, nona a 0”99, e la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, decima a 1”00. Lindsey Vonn è 13^ a 1”15. Le italiane a punti in totale sono sei. Le sorelle Delago, Nicol e Nadia, sono rispettivamente 17^ (+1”25) e 19^ (+1”36). Elena Curtoni è 22^ a 1”52. Niente da fare per Marta Bassino che termina 32^ a 2”16. Vicky Bernardi e Roberta Melesi una davanti all’altra in 39^ (+2”89) e 40^ (+3”12) piazza. Uscite per le statunitensi Tricia Mangan, Keely Cashman e Mary Bocok e per la francese Camille Cerutti. Domani sempre alle 10.30 la seconda discesa.

La top ten di giornata

Cornelia Huetter (Aut) in 1’31″46 Emma Aicher (Ger) +0″15 Breezy Johnson (Usa) +0″40 Sofia Goggia (Ita) +0″44 Federica Brignone (Ita) +0″51 Laura Pirovano (Ita) +0″55 Ilka Stuhec (Slo) +0″71 Jacqueline Wiles (Usa) +0″84 Ester Ledecka (Cze) +0″99 Kira Weidle-Winkelmann (Ger) +1″00

17. Nicol Delago (Ita) a 1”25

19. Nadia Delago (Ita) a 1”36

22. Elena Curtoni (Ita) a 1”52

32. Marta Bassino (Ita) a 2”16

39. Vicky Bernardi (Ita) a 2”89

40. Roberta Melesi (Ita) a 3”12

La classifica generale, Brignone allunga su Gut-Behrami

Questa la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024/2025 dopo la discesa di Kvitfjell. Brignone allunga oltre i 200 punti su But-Behrami. Goggia guadagna due posizioni ed è quarta.

Federica Brignone (Ita) 1044 punti

2. Lara Gut-Behrami (Sui) 831

3. Zrinka Ljutic (Cro) 753

4. Sofia Goggia (Ita) 671

5. Sara Hector (Swe) 666

6. Camille Rast (Sui) 662

7. Alice Robinson (Nzl) 525

8. Lara Colturi (Alb) 504

9. Cornelia Huetter (Aut) 495

10. Wendy Holdener (Sui) 466

17. Laura Pirovano (Ita) 300

24. Marta Bassino (Ita) 244

29. Elena Curtoni (Ita) 217

58. Roberta Melesi (Ita) 78

59. Lara Della Mea (Ita) 75

61. Martina Peterlini (Ita) 72

65. Asja Zenere (Ita) 59

67. Nicol Delago (Ita) 56

77. Nadia Delago (Ita) 30

82. Giorgia Collomb (Ita) 27

83. Ilaria Ghisalberti (Ita) 26

97. Marta Rossetti (Ita) 15

104. Beatrice Sola (Ita) 10

106. Vicky Bernardi (Ita) 9

116. Sara Thaler (Ita) 1