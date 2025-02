Simone Deromedis trionfa a Gudauri, in Georgia, nella tappa valida per la Coppa del Mondo di ski cross 2024/2025. L’azzurro si è preso la finale a quattro tagliando il traguardo con il tempo di 57″94. Battuti il giapponese Ryo Sugai (58″89) e lo svedese Erik Mobaerg (58″79). Quarto posto per lo svizzero Tobias Baur (58″54). Fuori in semifinale lo svizzero Ryan Regez, quinto, lo statunitense Christopher Del Bosco, sesto, Melvin Tchiknavorian, settimo, e Kevin Drury, ottavo. La corsa degli altri azzurri Dominik Zuech (9°) ed Edoardo Zorzi (12°) si è fermata ai quarti di finale. Eliminati agli ottavi di finale Yanick Gunsch (23°) e Federico Tomasoni (25°). Stop alle qualificazioni per Davide Cazzaniga (33°). “Sono sempre stato il più veloce, sin dalla qualificazione e sono davvero felicissimo di questa vittoria. In Georgia nel 2023 ho conquistato il titolo mondiale, l’anno scorso mi sono ripetuto in Coppa del Mondo ed oggi mi sono confermato da leader della classifica generale, non potevo chiedere di più. Domani ci sarà un’altra chance e voglio farmi trovare pronto”, le parole di Deromedis.

La classifica generale, allungo Deromedis

Simone Deromedis (Ita) 739 punti Florian Wilmsmann (Ger) 620 punti Reece Howden (Can) 558 punti Youri Duplessis Kergomard (Fra) 535 punti Alex Fiva 435 punti

Bene Jole Galli

Secondo podio consecutivo quindi per Jole Galli che dopo aver trionfato – primo successo in carriera – in Val di Fassa coglie un brillante secondo posto nella scia della svizzera Fanny Smith al termine di una finale che ha salutato il terzo posto della canadese India Sherret, con la tedesca Daniela Maier in quarta piazza. Proprio Smith-Galli avevano dominato la precedente semifinale, con la livignasca autorevole vincitrice del proprio quarto di finale: per la carabinera si tratta del quarto podio della carriera nel massimo circuito, il terzo stagionale. Il terzo posto consente a Sherret di scavalcare la connazionale Marielle Thompson – oggi assente – in testa alla classifica generale: 750 punti contro 710 il confronto dopo la prima gara georigiana, con Galli che sale a quota 571 mantenendo la sesta piazza della graduatoria. Domani tocca a gara due, con gli stessi azzurri qualificati per la fase finale che prenderà il via alle 7:45.

La classifica generale