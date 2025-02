Caos Valentino Rossi e Marc Marquez, l’ultima ora torna a coinvolgere i due grandi piloti degli ultimi decenni. Ora è tutto ribaltato!

Valentino Rossi e Marc Marquez sono sicuramente due dei più grandi piloti degli ultimi decenni nel mondo dei motori. Personaggi conosciuti anche oltre per i loro meriti sportivi, diventati un’icona nell’immaginario comune di tutti gli appassionati di motorsport e non solo. L’italiano si è ormai ritirato da qualche anno dalla Moto GP, mentre lo spagnolo è rientrato dando dimostrazione della sua grande forza di volontà e resilienza che gli hanno permesso nel corso della carriera di superare diversi infortuni e incidenti.

Dopo esser stato protagonista con la Honda per ben dieci anni, il classe ’93 è riuscito a strappare un contratto con la scuderia che da sempre sognava: la Ducati. Ed è proprio con essa che si appresta al ritorno in pista con il Mondiale 2025 ormai alle porte. La sua ambizione è quella di tornare a vincere un titolo, dopo aver lavorato duramente per circa due anni per essere dov’è oggi. Ora il periodo di rodaggio è finito e Marquez è pronto ad essere protagonista.

Valentino Rossi e Marc Marquez, tutto ribaltato: il dato impressionante

Uno come lui non si accontenterà di sicuro di partecipare, ma vorrà competere per vincere il Mondiale. E questo significherebbe stabilire un paio di record che ribalterebbero anche alcuni appartenenti a Valentino Rossi. Un vero e proprio “caos” è pronto ad abbattersi su “The Doctor 46” qualora lo spagnolo dovesse riuscire nell’impresa.

Nei dettagli Marquez non vince un titolo mondiale dal 2019. Se dovesse rivincere nel 2025 sarebbero passati sei anni dall’ultima volta, arco temporale mai battuto da nessun pilota MotoGP. Il maggior distacco tra un trionfo e l’altro sono stati massimo 3 anni come capitato, tra gli altri, proprio a Valentino Rossi nel 2008. L’azzurro è in buona compagnia in quanto anche Giacomo Agostini e Jorge Lorenzo hanno dovuto attendere lo stesso lasso di tempo tra un titolo e l’altro rispettivamente nel 1975 e nel 2015.

Inoltre lo spagnolo ha gioito per la prima volta nel 2013, ovvero 12 anni fa. E se guardiamo alla distanza massima tra primo e ultimo alloro nell’albo dei vincitori, il massimo a cui si è arrivati sono i nove anni di Agostini tra il 1966 e 1975. I record sono fatti per essere battuti e Marquez farà tutto ciò che è in suo potere per cercare di arrivare al traguardo. Conoscendolo non si darà per vinto facilmente e i riconoscimenti citati sopra potranno fare da ulteriore sprono per riuscirci.