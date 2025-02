Riparte la Coppa del Mondo di sci alpino 2025. Si fa tappa a Sestriere, dove si recupera venerdì 21 febbraio (1ª manche ore 10.30 e seconda ore 13.30) il gigante di Mont Tremblant, cancellato nello scorso mese di dicembre, e si disputano un altro gigante (sabato 22, ore 11 e ore 14.00) e uno slalom (domenica 23, ore 09.30 e ore 12.15). Si torna in pista dopo le due settimane di Mondiali a Saalbach, che hanno visto i colori azzurri apparire sul podio tre volte (Brignone oro e argento in gigante e super-G, Collomb-Della Mea-Vinatzer-Della Vite oro nel parallelo a squadre) e hanno confermato il dominio della Svizzera nel panorama sciistico mondiale con 13 medaglie conquistate (5 ori-5 argenti-3 bronzi).

Le favorite a Sestriere e cosa aspettarsi dalle azzurre

Il doppio gigante sarà una grande occasione per Federica Brignone per provare ad incrementare il vantaggio su Lara Gut-Behrami in testa alla classifica generale. La valdostana, oro a Saalbach proprio in gigante, si trova in vetta con 799 punti e ha un margine di 70 punti sulla svizzera, seconda a 729. Camille Rast, terza con 607 punti, e Zrinka Ljutic, quarta con 601, saranno le favorite per lo slalom di domenica. La svizzera arriva dall’oro di Saalbach, mentre la ha mancato le medaglie ottenendo un deludente nono posto. La grande avversaria di Brignone in gigante sarà Alice Robinson, unica a tenere il passo dell’azzurra ai Mondiali (argento) e pettorale rosso di disciplina. Anche Sara Hector si candida alle prime posizioni. Più indietro nel pronostico Kajsa Vichoff Lie e Lauren Macuga, che ha disputato un grande Mondiale in Austria.

Per quanto riguarda le italiane, in gigante Marta Bassino può puntare a un buon piazzamento a punti. Elena Curtoni è scesa di colpi dopo gli ottimi risultati a dicembre appena rientrata dallo stop di un anno. Roberta Melesi e Lara Della Mea hanno le carte in regola per entrare in top 30. Sofia Goggia proverà a dire la sua in gigante, ma discesa e super-G sono la sua specialità. In slalom dietro Rast e Ljutic c’è Wendy Holdener, terza in classifica di disciplina e argento iridato a Saalbach. Lotteranno per le prime posizioni anche Katharina Liensberger, bronzo a Saalbach, Melanie Meillard, Anna Swenn Larsson e Mikaela Shiffrin. La statunitense non ha conquistato medaglie individuali ai Mondiali (oro combinata a squadre) e ha affermato di essere in crescita di condizione e di poter lottare per il podio a Sestriere. Andreja Slokar è reduce da un ottimo slalom a Saalbach, ma in Coppa del Mondo è mancato l’acuto. Per quanto riguarda le azzurre Marta Rossetti ha grande potenziale, ma pesa lo zero in classifica generale a causa delle tante uscite. Martina Peterlini e Lara Della Mea danno qualche garanzia in più di Beatrice Sola. La classe 2006 Giorgia Collomb cerca altri punti alla prima stagione in Coppa del Mondo.

Le convocate

Fra le porte larghe saranno impegnate Marta Bassino, Roberta Melesi, Federica Brignone, Sofia Goggia, Asja Zenere, Elisa Platino, Alessia Guerinoni, Sophie Mathieu, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb e Lara Della Mea, fra i pali stretti gareggeranno, oltre a Della Mea e Collomb, anche Marta Rossetti, Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Celina Haller, Vera Tschurtschentahler e Lucrezia Lorenzi. I precedenti sulla pista piemontese nelle discipline tecniche parlano di tre vittorie italiane con Bassino (gigante 2022), Brignone (gigante 2020) e Quario (slalom 1983), oltre ai secondi posti di Goggia (gigante 2016) e Karbon (gigante 2004) e al terzo posto di Bassino (PGS 2020).