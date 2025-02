Matteo Manassero e Francesco Molinari volano oltreoceano per prendere parte al Mexico Open at VidantaWorld. Gli italiani, reduci da tre settimane di pausa, riprendono il logo cammino sul PGA Tour, partecipando al torneo in programma tra il 20 e il 23 febbraio a Nuevo Vallarta. Jane Knapp, 30enne di Costa Mesa – in California -, arriva da campione in carica e andrà a caccia del bis. Lo statunitense ha vinto un solo titolo sul circuito e tre sul PGA Tour Canada. Assenti i big, saranno Aaron Rai dall’Inghilterra e lo statunitense Akshay Bhatia i più alti del ranking mondiale, rispettivamente in ventinovesima e trentesima piazza. Il field prevede 132 giocatori, distribuiti sotto 25 bandiere.

Tra gli statunitensi, non mancheranno Charley Hoffman, Luke List, Scott Piercy, Andrew Putnam, Taylor Moore e Patrick Rodgers. Presenti anche nove dei dieci atleti che hanno conquistato l’accesso come i primi della Race To Dubai del DP World Tour 2024, tra cui Manassero. Insieme all’azzurro, sono attesi i danesi Rasmus Hojgaard, Thorbjorn Olesen e Niklas Norgaard, l’inglese Paul Waring, il sudafricano Thriston Lawrence, lo svedese Jesper Svensson, il francese Antoine Rozner e il giapponese Rikuya Hoshino. Assente invece il nordirlandese Tom McKibbin.

In Messico, sarà presente anche l’eroe di casa Alvaro Ortiz, qui vincitore nel 2021. Al via sono attesi due runner up: il finlandese Sami Valimaki del 2024 e quello del 2022, lo statunitense Kurt Kitayama. Manassero è reduce da un 43esimo piazzamento nell’American Express e di un 25esimo posto nel Farmes Insurance Open, mentre Molinari dovrà riscattare i due tagli che hanno aperto la sua stagione.

Il montepremi è di 7.000.000 di dollari con prima moneta di 1.260.000. Il Mexico Open sarà trasmesso in diretta su Discovery Plus e sul canale di Eurosport 2 in diverse fasce orarie. Giovedì 20 e venerdì 21 febbraio è prevista la diretta tra le 22:00 e l’1:00. Sabato 22 e domenica 23, invece, l’evento sarà visibile tra le 19:00 e le 24:00.

LA STORIA MEXICO OPEN

Il Mexico Open nasce nel 1944 sotto il nome di Mexican Open. Il torneo, giunto alla sua 65esima edizione, è tornato nel calendario PGA Tour solo nel 2022, dopo un cambio di nome e alcuni stop. Fino al 2003, ha fatto parte del Tour de Las Americas, mentre tra il 2004 e il 2006 è stato organizzato con il Challenge Tour come Abierto Mexicano. Il torneo si è poi fermato per due anni, prima di tornare in scena tra il 2008 e il 2012 entrando nel Nationwide Tour, ora Korn Ferry Tour. Dal 2022 è nel calendario del bierto Mexicano de Golf e Mexico Open, stabile dal 2022 sul circuito maggiore.

MAGICAL KENYA OPEN: CINQUE AZZURRI AL VIA

Il DP World Tour vola in Africa per il Magical Kenya Open, in scena tra il 20 e il 23 febbraio. Si tratta dell’undicesimo evento stagionale e sesta tappa dell'”International Swing”. A Nairobi sono attesi cinque golfisti azzurri: Guido Migliozzi, qui vincitore nel 2019, Andrea Pavan, Gregorio De Leo, Renato Paratore e Filippo Celli. A difendere il titolo c’è l’olandese Darius Van Driel, 35enne con un unico successo nel proprio palmares del tour. Presenti altri quattro vincitori: lo spagnolo Jorge Campillo, primo nel 2023, il cinese Ashun Wu che ha trionfato nel 2022, il sudafricano Justin Harding in testa nel 2021 e lo svedese Sebastian Soderberg primo nel 2016.