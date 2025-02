Dopo Pecchia al Parma un altro allenatore è a rischio esonero. Sarà decisiva la prossima partita casalinga

Gli esoneri fanno parte del mestiere dell’allenatore, affascinante come pochi altri ma allo stesso tempo molto crudele. La squadra va male? Paga solo lui, anche se le principali colpe sono di altri, dai giocatori alla società. Del resto a stagione in corso è più facile cambiare guida tecnica, quindi una sola persona che mezza squadra o un’intera dirigenza.

Serie A, un altro esonero dopo Pecchia

Dopo Pecchia al Parma, che ha deciso di silurare il formiano a seguito della sconfitta interna con la Roma e, più in generale, di una lunghissima striscia di risultati negativi che ha portato la squadra al terz’ultimo posto, un altro mister di Serie A è a rischio licenziamento.

Per lui potrebbe essere decisivo il match casalingo in programma sabato alle 15.

Di Francesco traballa

Parliamo di Eusebio Di Francesco, alle prese con l’ennesima stagione deludente degli ultimi anni della sua carriera.

La parabola discendente è iniziata dopo l’addio alla Roma. Lui ci ha messo il suo, accettando avventure che definire complicate è poco. Bravo a valorizzare i giovani, ha coraggio e le sue squadre giocano bene, ma al contempo sono fragilissime e incassano troppi gol.

Di Francesco non conosce la via di mezzo, e questa cosa la sta pagando.

Un fallimento sportivo dietro l’altro

Dopo Frosinone, ma potremmo dire anche dopo Genova, Cagliari e Verona: un fallimento sportivo dietro l’altro. Ora il Venezia, che sembra essere vicino a salutare nonostante non sia l’unico responsabile.

Mercato per la Serie B

La rosa era già assai modesta ed è peggiorata nel calciomercato di gennaio, con la società che ha già lavorato in ottica retrocessione in Serie B. Cioè iniziando un’opera di abbattimento dei costi, emblematica in tal senso la cessione del bomber, capitano e giocatore simbolo Pohjanpalo.

Ultima con la Lazio?

Il Venezia è penultimo in classifica con 16 punti, ha ancora chance di salvarsi perché Parma ed Empoli sono in caduta libera. Ma serve una svolta, un filotto di risultati positivi che all’orizzonte non si intravede.

Di Francesco non pare essere il tecnico giusto per dare una scossa al gruppo. In 25 giornate ha subito 15 sconfitte, l’ultima in casa del Genoa, vincendone appena 3. In caso di ko con la Lazio, sabato ore 15 al ‘Penzo’, il club del newyorkese Niederauer potrebbe dargli il benservito. Detto terra terra, mandarlo via.