Federica Brignone trionfa nel super-G di La Thuile, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. 57”95 il tempo della valdostana, che precede di un centesimo Sofia Goggia. Terza a 0”05 la francese Romane Miradoli. Ai piedi del podio le due svizzere Corinne Suter e Lara Gut-Behrami, entrambe quarte a 0”35. Elena Curtoni sesta a 0”59. A punti Marta Bassino (11^ a 0”69), Roberta Melesi (21^ a 1”17) e Laura Pirovano (26^ a 1”74). Fuori dalla top 30 Nadia Delago (37^ a 2”67), Vicky Bernardi (40^ a 2”81) e Asja Zenere (41^ a 2”89). Caduta senza conseguenze per Nicol Delago. “Non ho parole. Il mio sogno era vincere qui a La Thuile davanti alla mia gente. Era uno dei sogni che avevo per questa stagione. Sono contenta del fatto che siao riusciti a gareggiare grazie al grande aiuto degli addetti ai lavori. La pista era molto migliore di ieri. In più ho avuto due fortune: partire con il numero 6 e arrivare davanti per pochi centesimi. Andrò a Sun Valley con due pettorali rossi, ma non è finito niente. Ho ancora tanto da giocarmi e devo rimanere concentrata per due settimane”, le parole di Brignone, che vede da vicinissimo la seconda Coppa del Mondo in carriera. I punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami, oggi 4^ a 0”35, sono 382. Quattro gare al termine, ma la svizzera alle finali di Sun Valley ne disputerà molto probabilmente tre (discesa, super-G, gigante) considerando che in slalom Gut non gareggia dal 2017. Per la matematica certezza mancano soli 18 punti all’azzurra, che con un 14^ posto nella discesa di Sun Valley (22 marzo ore 19.30) si assicurerebbe la sfera di cristallo.

Le pagelle

Brignone (voto 10): 10 come le vittorie stagionali. Riesce a trionfare nella pista di casa e ad avvicinarsi sempre di più alla Coppa del Mondo di classifica generale. Stagione dominata.

Goggia (voto 9.5): nuovamente sfortunata con i centesimi. Manca per un solo centesimo la vittorie ex aequo con Brignone, ma sta disputando una delle migliori stagioni della carriera, considerando che è tornata a dicembre dopo un anno di stop per infortunio.

Curtoni (voto 8): grande prova dell’azzurra, che è l’unica, insieme a Goggia, a tenere il passo di Brignone nei settori centrali. Perde tanto nel finale e non riesce a firmare la tripletta italiana.

Bassino (voto 7): in una stagione difficilissima arriva una prova solida dell’azzurra, che va vicina alla top ten e ottiene punti importanti in ottica pettorali di partenza nella prossima stagione.

La top ten di giornata

1. Federica Brignone (Ita) in 57”95

2. Sofia Goggia (Ita) a 0”01

3. Romane Miradoli (Fra) a 0”05

4. Corinne Suter (Sui) a 0”35

4. Lara Gut-Behrami (Sui) a 0”35

6. Elena Curtoni (Ita) a 0”59

7. Ariane Raedler (Aut) a 0”64

8. Valerie Grenier (Can) a 0”66

8. Kajsa Vichoff Lie (Nor) a 0”66

10. Joana Haehlen (Sui) a 0”67

11. Marta Bassino (Ita) a 0”69

21. Roberta Melesi (Ita) a 1”17

26. Laura Pirovano (Ita) a 1”74

38. Nadia Delago (Ita) a 2”67

41. Vicky Bernardi (Ita) a 2”81

42. Asja Zenere (Ita) a 2”89

La classifica generale aggiornata

Questa la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024/2025 dopo il super-G di La Thuile.

1. Federica Brignone (Ita) 1454 punti

2. Lara Gut-Behrami (Sui) a 1072

3. Sofia Goggia (Ita) 931

4. Zrinka Ljutic (Cro) 790

5. Camille Rast (Sui) 718

6. Sara Hector (Swe) 692

7. Alice Robinson (Nzl) 668

8. Lara Colturi (Alb) 586

9. Cornelia Huetter (Aut) 579

10. Wendy Holdener (Sui) 526

19. Laura Pirovano (Ita) 378

23. Elena Curtoni (Ita) 310

25. Marta Bassino (Ita) 308

54. Roberta Melesi (Ita) 104

59. Lara Della Mea (Ita) 93

62. Martina Peterlini (Ita) 84

64. Nicol Delago (Ita) 73

66. Asja Zenere (Ita) 70

74. Nadia Delago (Ita) 55

75. Marta Rossetti (Ita) 47

90. Giorgia Collomb (Ita) 27

91. Ilaria Ghisalberti (Ita) 26

105. Beatrice Sola (Ita) 10

107. Vicky Bernardi (Ita) 9

115. Emilia Mondinelli (Ita) 4

119. Sara Thaler (Ita) 1