Lo statunitense Ryan Cochran-Siegle fa segnare il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa di Wengen, con il tempo di 2’25″54. Seconda posizione per il norvegese Adrian Sejersted a ventisei centesimi, mentre Mattia Casse prepara un altro fine settimana da protagonista: l’azzurro, dopo il terzo tempo nella prima prova cronometrata di ieri, si ripete quest’oggi, chiudendo a quarantanove centesimi dall’americano.

Quarta piazza per Vincent Kriechmayr, che ha spinto di più rispetto a ieri e si ferma a novantasette centesimi, mentre alle sue spalle troviamo l’altro statunitense Wiley Maple, quinto pari merito con l’elvetico Franjo Von Allmen, a 1″24 da Cochran. Settimo crono per Christof Innerhofer, mentre bisogna scendere fino alla diciottesima piazza per trovare Dominik Paris, subito alle spalle di Marco Odermatt con un ritardo di un secondo e novantacinque centesimi. Gli altri azzurri: 32/o Florian Schieder a 2″59, 34/o Benjamin Alliod a 2″63, 45/o Giovanni Franzoni a 3″21, 47/o Nicolò Molteni a 3″40, 52/o Emanuele Buzzi a 4″19 e 56/o Gregorio Bernardi a 5″02.

Il programma prevedeva una terza prova per giovedì 16, che però non sarà disputata dopo il buon esito delle prime due discese. Per venerdì è in programma il superG, quindi la discesa di sabato e lo slalom di domenica.

LE PAROLE DI CASSE E PARIS

“La pista è bellissima, come poche volte si è vista – ha detto Casse -. Ho fatto due prove discrete, dove ho cercato di spingere a pezzi. Domani si riposa e poi si inizia con il superG. Cercherò di fare la mia manche migliore e si vedrà cosa faranno gli altri”.

“La pista è molto bella e la neve è buona – le parole di Dominik Paris – oggi c’era un po’ di caldo e di umidità, ma poco male. Le mie sensazioni sono abbastanza buone, ho ancora alcuni passaggi da sistemare per il week-end, ma spero che si possano vedere due belle gare. Anche il meteo è molto favorevole, per cui bisognerà spingere”.

