Nani Roma e la sua Ford M-Sport si aggiudicano la decima tappa della Dakar 2025. Una frazione corta, ma certamente ricca di insidie nel deserto saudita. Lo spagnolo chiude lo stage in 2:00:34, precedendo di appena diciotto secondi il brasiliano Lucas Moraes. Sul podio anche la padrona di casa Dania Akeel, che ha tolto la terza posizione al sudafricano Baragwanath. Tappa complicata per i big della classifica generale: Henk Lategan paga poco meno di dieci minuti dal vincitore, mentre Yazeed Al Rjhi e Nasser Al-Attiyah perdono attorno ai venti minuti al traguardo. Questo vuol dire che il sudafricano della Toyota, dopo aver perso la leadership, ora se la riprende con un vantaggio di due minuti e ventisette secondi su Al Rajhi, mentre Mattias Ekstroem è decisamente più staccato con ventisei minuti di distacco.

CLASSIFICA STAGE 10

1. N. Roma/A. Haro (Ford M-Sport) 02:06:34

2. L. Moraes/A. Monleon (Toyota Gazoo Racing) +00:18

3. D. Akeel / S. Duple (Team BBR) +01:40

4. B. Baragwanath/L. Cremer (Century Racing Factory Team) +02:21

5. F. Lopez Contardo/J. Latrach (Can-AM Factory Team) +04:11

6. J. Gonzalez Ferioli/P. Rinaldi (Can-AM Factory Team) +04:36

7. P. Navarro/L. Sisterna Herrera (Team BBR) +04:44

8. D. Schroder/H. Kohne (PS Lacer Racing) +05:11

9. J. Yacopini/D. Oliveras (Overdrive Racing) +05:18

10. S. Price/S. Berriman (Can-AM Factory Team) +05:36

MOTO, VINCE DOCHERTY. SANDERS IN CONTROLLO

È a sorpresa Michael Docherty in sella alla sua KTM a conquistare la decima tappa tra le moto. Il sudafricano è il primo al traguardo dopo i 115 km della prova speciale, chiudendo con un tempo di 2:00:03 e ottenendo in questo modo la prima vittoria in carriera nella manifestazione. Sul podio odierno anche il portoghese Rui Goncalves e l’austriaco Tobias Ebster, anche quest’ultimo su KTM. Cambia poco nella classifica generale, dove ormai Daniel Sanders può gestire un vantaggio enorme nelle ultime due frazioni: il pilota australiano della Red Bull KTM Factory Racingha sedici minuti e mezzo di margine su Tosha Schareina e più di ventidue minuti sul francese Adrien Van Bevern, entrambi su Honda.

CLASSIFICA STAGE 10

1. M. Docherty (BAS World KTM Racing Team) 02:00:03

2. R. Goncalves (Sherco Rally Factory) +01:20

3. T. Ebster (BAS World KTM Racing Team) +02:21

4. S. Svkitko (Slovnaft Rally Team) +05:10

5. E. Canet (Red Bull KTM Factory Racing) +05:34

6. S. Howes (Monster Energy Honda HRC) +05:59

7. A. Gelzninkas (Hoto Factory Racing) +06:59

8. B. Melot (Esprit KTM) +07:33

9. M. Doveze (BAS World KTM Racing Team) +07:42

10. T. Mulec (BAS World KTM Racing Team) +08:13

LE CLASSIFICHE GENERALI DOPO STAGE 10

-AUTO

1. H. Lategan/B. Cummings (Toyota Gazoo Racing) 47:29:57

2. Y. Al Rajhi/T. Gottschalk (Overdrive Racing) +02:27

3. M. Ekstrom/E. Bergkvist (Ford M-Sport) +26:46

4. N. Al Attiyah/E. Boulanger (The Dacia Sandriders) +30:21

5. M. Guthrie/K. Walch (Ford M-Sport) +54:05

6. M. Serradori/L. Minaudier (Century Racing Factory Team) +59:41

7. J. Yacopini/D. Oliveras (Overdrive Racing) +01:33:30

8. S: Quintero/D. Zenz (Toyota Gazzo Racing) +01:36:45

9. J. Ferreira/F. Palmeiro (X-Raid Mini JCW Team) +02:08:35

10. B. Baragwanath/L. Cremer (Century Racing Factory Team) +02:17:06

-MOTO

1. D. Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) 49:53:39

2. T. Schareina (Monster Energy Honda HRC) +16:31

3. A. Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) +22:24

4. L. Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) +29:14

5. R. Brabec (Monster Energy Honda HRC) +32:18

6. S. Howes (Monster Energy Honda HRC) +36:16

7. J. Cornejo Florimo (Hero Motosports Team Rally) +58:28

8. E. Canet (Red Bull KTM Factory Racing) +01:30:48

9. T. Ebster (BAS World KTM Racing Team) +02:05:40

10. S. Svitko (Slovnaft Rally Team) +02:10:07

IL PROGRAMMA DELLA DAKAR 2025

Prologo – 3/01/2025 BISHA => BISHA 79 km totali | 29 km cronometrati Stage 1 – 4/01/2025 BISHA => BISHA 500 km | 412 km Stage 2 (48H) 5-6/01/2025 BISHA => BISHA 1057 km | 965 km Stage 3 – 7/01/2025 BISHA => AL HENAKIYAH 845 km | 496 km Stage 4 – 8/01/2025 AL HENAKIYAH => ALULA 588 km | 415 km Stage 5 – 9/01/2025 ALULA => HAIL 491 km | 428 km Giorno di riposo – 10/01/2025 HAIL Stage 6 – 11/01/2025 HAIL => AL DUWADIMI 829 km | 606 km Stage 7 – 12/01/2025 AL DUWADIMI => AL DUWADIMI 745 km | 481 km Stage 8 -13/01/2025 AL DUWADIMI => RIYADH 733 km | 487 km Stage 9 – 14/01/2025 RIYADH => HARADH 589 km | 357 km Stage 10 – 15/01/2025 HARADH => SHUBAYTAH 638 km | 119 km