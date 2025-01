Jannik Sinner si prepara a tornare in campo nel secondo turno degli Australian Open. Dopo un esordio per nulla scontato contro il cileno Nico Jarry (7-6 7-6 6-1), l’altoatesino continuerà la difesa del titolo dello scorso anno domani mattina alle 09.00 (ora italiana). Dall’altra parte della rete ci sarà un avversario sulla carta meno ostico del big server sudamericano, la wild card australiana Tristan Schoolkate, che ha sconfitto in quattro set il giapponese Taro Daniel centrando la seconda vittoria a livello Atp della carriera. “Affrontare il numero uno del mondo sarà incredibile. Non ho niente da perdere e cercherò di giocare i miei colpi migliori. Sarà divertente. Slcuni dei miei amici si sono allenati con Jannik. So che sta facendo grandi cose in questo periodo, è il miglior giocatore al mondo. Sono sicuro che insieme ai suoi allenatori lavorano tantissimo per continuare a migliorare. È incredibile che i numeri 1 del mondo continuino a giocare sempre meglio”, ha detto all’Atp il 23enne di Perth.

La carriera

Nato il 26 febbraio 2001 a Perth (Australia), Schoolkate inizia a giocare a tennis a cinque anni grazie al padre Peter, allenatore al Claremont Lawn Tennis Club della sua città natale. L’australiano ha continuato a frequentare la scuola, restando comunque immerso in un ambiente molto sportivo. Finita la scuola, ha avviato una raccolta fondi sul sito specializzato GoFundMe per pagarsi le trasferte per continuare a giocare nei circuiti minori. Fa il suo esordio nel World Tour ITF nel settembre 2019 nel torneo di Darwin, mentre debutta nei Challenger un mese dopo a Traralgon. La prima partita Atp risale al 2021. Dopo essere stato eliminato da Tomic nelle qualificazioni agli Australian Open, riceve una wild card per il 250 di Melbourne. Uscirà sconfitto in due set contro Botic van de Zandschulp. Nel settembre 2021 arriva il primo titolo ITF a Plaisir (Francia). Nel 2022 ritenta le qualificazioni agli Australian Open, ma queste volta esce al primo turno. Nel 2023 va a passo dal tabellone principale dello Slam di casa, ma si ferma al turno finale. Oggi occupa la posizione numero 173 del ranking Atp, che, al momento, in virtù della qualificazione al secondo turno degli Australian Open di quest’anno è diventata 146 nel live ranking (best ranking).

Il 2024

Il 2024 è l’anno della svolta per Schoolkate, che fino al 2023 navigava intorno alla posizione numero 300 Atp. Arriva la prima vittoria nel circuito Challenger a Guangzhou dove batte il connazionale Adam Walton in finale. Il successo in terra cinese gli permette di entrare per la prima volta in top 200 (187° Atp) il 6 maggio 2024. Si qualifica al main draw dell’Atp 250 di Winston Salem, ma viene sconfitto da Learner Tien al primo turno. Nel mese di agosto arriva l’esordio negli Slam. Da numero 195 del mondo riceve una wild card per gli Us Open. Il sorteggio è benevolo e c’è il giapponese Taro Daniel. La partita sembra incanalarsi sui binari del nipponico, che vince i primi due set 6-4. Dal terzo set in poi arriva la reazione di Schoolkate, che mette insieme un’incredibile rimonta che gli consegna la prima vittoria Atp in carriera (4-6 4-6 6-4 7-6 6-4). Al secondo turno sfiora l’impresa con il giovane in rampa di lancio Jakub Mensik. Questa volta è lui a vincere i primi due set, ma subisce la rimonta del tennista ceco, che la spunta solamente al long tie-break del quinto set (6-7 2-6 6-2 7-6 7-6). Sono ottimi i risultati nel finale di stagione. Si spinge fino in semifinale nel Challenger di Fairfield dopo ave sconfitto Kuzuhara, Zakharov e Quinn per poi cedere il passo a Tomic. Arriva un’altra semifinale, questa volta nel Challenger di Sydney. Batte all’esordio in connazionale Delaney e poi elimina il belga Colson e l’altro australiano Jasika. Gioca partita pari con Kokkinakis per poi uscire sconfitto 6-4 7-6.

Il 2025

La stagione 2025 si apre con le qualificazioni all’Atp 250 di Brisbane. Dopo aver superato brillantemente Duckworth, perde 6-4 6-4 con Kukushkin mancando l’accesso al main draw. Riceve una wild card per il 250 di Adelaide, ma viene sconfitto all’esordio da Etcheverry 7-6(8) 6-3. Riceve una wild card per il tabellone principale degli Australian Open e si trova, come agli Us Open, di fronte Taro Daniel. Il risultato è lo stesso dello Slam americano. Vittoria di Schoolkate (6-7 7-6 6-1 6-4), che ottiene la seconda vittoria Atp in carriera. Entrambi i successi nel circuito maggiore dell’australiano sono arrivati negli Slam e contro Daniel.