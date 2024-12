Alla fine come prevedibile è arrivata la cancellazione del secondo Super-G di Sankt Moritz 2024. La gara avrebbe dovuto disputarsi alle 11.00, ma dopo i tre rinvii (l’ultimo dei quali alle 12.30) e l’ipotesi di una partenza ribassata con gara più corta, il direttore della Coppa del Mondo femminile, l’italiano Peter Gerdol, ha saggiamente deciso per la cancellazione della gara, non essendoci le condizioni atmosferiche adatte per far scendere le atlete in sicurezza. Auguri di buone feste dunque e appuntamento alla prossima settimana sulle nevi austriache di Semmering, dove sono in programma uno slalom gigante e uno speciale rispettivamente il 28 e 29 dicembre.

A portare alla cancellazione della gara è stato il cosiddetto “serpente del Maloja”, una particolare condizione meteorologica presente nella vallata dell’Engadina (dove si trova Sankt Moritz) che porta alla formazione di nebbia fitta che stazione a mezzacosta sulle montagne e ha le sembianze proprio di un serpente. Si tratta inoltre di un fenomeno comune in queste zone, che anche negli anni passati ha portato allo slittamento o al rinvio di gare di Coppa del Mondo. Niente chance per un altro podio per Sofia Goggia dunque, che dopo la vittoria e il secondo posto sulla Birds of Prey di Beaver Creek e il terzo posto di ieri, non potrà andare alla ricerca del poker a Sankt Moritz.

Le gare cancellate quest’anno in Coppa del Mondo

Il Super-G di Sankt Moritz è la terza gara cancellata nella Coppa del Mondo 2024/25. Finora il bilancio è dunque positivo, dal momento che nella passata stagione furono ben 21 le gare non disputate nella sede prevista. Il calendario maschile finora è stato rispettato senza grossi problemi, mentre dal lato femminile il fine settimana del 7 e 8 dicembre non è andato in scena a causa della mancanza di neve a Mont-Tremblant, in Canada, dove erano in programma due slalom giganti e dove peraltro Federica Brignone centrò una splendida doppietta l’anno scorso.

A questo punto della stagione 2023/24 erano già 10 le gare cancellate tra maschile e femminile, con il calendario accorciato a causa delle cattive condizioni climatiche prima a Soelden nel gigante inaugurale di fine ottobre, poi tra novembre e dicembre, quando il vento ha impedito le gare a Zermatt/Cervinia e successivamente a Beaver Creek. La troppa neve presente nel tracciato aveva inoltre costretto al rinvio anche il Super-G femminile proprio a Sankt Moritz, recuperato poi nei mesi successivi ad Altenmarkt. In totale come detto furono 21 le gare cancellate (13 nel calendario maschile e 8 in quello femminile), alcune ricollocate (5 totali) e altre perse per strada in maniera definitiva. La specialità più colpita in questo senso è stata la discesa libera, che ha visto rinunciare a ben undici gare.

L’elenco delle gare cancellate nel 2023/24

Gare maschili:

29 ottobre – slalom gigante Sölden: vento (recuperato ad Aspen)

11 novembre – discesa libera Zermatt/Cervinia: vento e nevicata (recuperata in Val Gardena)

12 novembre – discesa libera Zermatt/Cervinia: vento e nevicata

1° dicembre – discesa libera Beaver Creek: nebbia e neve in pista (recuperata a Wengen)

2 dicembre – discesa libera Beaver Creek: vento e neve in pista

3 dicembre – Super-G Beaver Creek: vento

10 dicembre – slalom Val d’Isère: pioggia e neve

2 febbraio – discesa libera Chamonix: caldo

3 febbraio – discesa libera Chamonix: caldo

11 febbraio – slalom Bansko: pioggia e vento

9 marzo – slalom gigante Kranjska Gora: previsioni meteo negative

10 marzo – slalom Kranjska Gora: pioggia

24 marzo – discesa libera Saalbach: tenuta della pista

Gare femminili:

18 novembre – discesa libera Zermatt/Cervinia: vento

19 novembre – discesa libera Zermatt/Cervinia: vento

10 dicembre – Super-G Sankt Moritz: neve in pista (recuperato ad Altenmarkt)

3 febbraio – discesa libera Garmisch: caldo

4 febbraio: Super G Garmisch: caldo

24 febbraio – Super-G Val di Fassa: nevicata

25 febbraio – Super-G Val di Fassa: nevicata (recuperato a Kvitfjell)

2 marzo – discesa libera Kvitfjell: neve durante le prove cronometrate