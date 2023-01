Sci Alpino, cancellata la prova cronometrata a St.Anton: sabato niente discesa, ci sarà un altro Super-G

In una stagione di Coppa del Mondo di sci alpino che continua a vivere di cancellazioni, slittamenti e cambi di calendario, c’è un’altra novità. La seconda prova cronometrata di discesa in programma quest’oggi a St.Anton è stata cancellata, motivo per cui domani non andrà in scena più la gara di discesa, ma bensì un Super-G. Il fine settimana austriaco femminile sarà quindi caratterizzato da due Super-G tra sabato e domenica.