Dakar 2023, risultati e classifiche tappa 12 auto: Loeb vince. Tra le moto Price prende il comando

di Mattia Zucchiatti

Sébastien Loeb non si ferma e trova la quinta vittoria consecutiva nella dodicesima tappa delle auto nel rally Dakar. La vittoria in Arabia Saudita gli consente così sul secondo gradino del podio. Al termine di 376 chilometri, in parte fra catene montuose di dune, Loeb si è imposto con 3’19” di vantaggio sullo svedese Mattias Ekstrom. Il pilota della Toyota, Nasser Al-Attiyah, quattro volte vincitore della Dakar, ha ottenuto il terzo posto, a 3’31” da Loeb. Con cinque vittorie consecutive, Loeb eguaglia il record di Ari Vatanen, ottenuto nel 1989 al volante di una Peugeot 405 T16. Nella classifica generale provvisoria, a due giorni dall’arrivo di domenica a Dammam, Al-Attiyah consolida il primo posto, mentre Loeb insegue con un ritardo di 1h27′. Il brasiliano Lucas Moraes (Toyota), al primo Rally Dakar, scende dal terzo gradino del podio. Ora è a 2′ da Loeb.

Tra le moto è il cileno Ignacio Cornejo, su Honda, a vincere la dodicesima tappa della maratona nel deserto di Rub Al-Khali, in Arabia Saudita, al confine con l’Oman. Il pilota della Honda ha preceduto di soli 49″ l’australiano Daniel Sanders (GasGas) e di 1’58″l’altro australiano Toby Price (KTM), che sale al primo posto della classifica generale. Lo statunitense Skyler Howes (Husqvarna) ha perso 2’54” e deve abbandonare il primato a due tappe dal traguardo di domenica a Dammam. L’argentino Kevin Benavides (KTM) rimane in agguato a 2’40”.