Coro hard per Gnonto, il Leeds chiede di cambiarlo: “Serve rispetto”

“Mangia spaghetti, beve Moretti…”. E i suoi ‘attributi’ sono “fuc**** massive”. Il coro dei tifosi del Leeds per Willy Gnonto sulle note de ‘La Bamba’ dei Los Lobos sta letteralmente spopolando e ha spinto il club a chiedere di modificare la strofa che allude alle dimensioni del pene del calciatore azzurro. Non solo. Il coro, già ricco di stereotipi sugli italiani, sarebbe anche espressione di una sottocultura razzista, secondo Kick it out, associazione che combatte le discriminazioni nello sport.

L’ente ha denunciato che “questi stereotipi sono dannosi e offensivi” e che “non è così che si esprime il supporto a un calciatore”. Anche l’allenatore del Leeds Jesse Marsch è intervenuto: “Nel nostro sport è importante mantenere alti livelli di rispetto. I nostri tifosi sono grandi e dimostrano passione, adoro il modo in cui amano Willy, io stesso a volte mi ritrovo a fischiettare in casa quella canzone. Ma c’è un modo per modificarla in modo che sia altrettanto appassionata e più rispettosa?”.