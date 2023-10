Sci alpino, Brignone seconda a Soelden: “Due centesimi bruciano, ma sono partita meglio dell’anno scorso”

Federica Brignone ha chiuso al secondo posto il gigante femminile di Soelden, gara di apertura della Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino. L’azzurra, dopo aver dominato la prima manche, ha subito la prepotente rimonta di un’altra veterana come la svizzera Lara Gut: “Non sono contenta di come ho sciato nella seconda manche, è chiaro che brucia arrivare a due centesimi dalla vittoria – afferma Brignone dopo la gara – Faccio parte di una generazione che va forte da tanti anni, ce lo siamo detto con Lara sul podio che ‘gallina vecchia fa buon brodo’. Mi auguro che arrivino anche giovani forti.” Bilancio comunque positivo per l’azzurra: “Sono partita molto meglio rispetto allo scorso anno, quando di questi tempi ero in grande difficoltà. Bisogna accettare questi due centesimi, fanno parte dello sport.”

Quinta posizione invece per Marta Bassino, che ha rimontato rispetto alla prima manche: “Mi manca un po’ di fiducia, per fortuna ne ho ritrovata con la seconda manche. Fa comunque piacere iniziare tra le prime cinque, sono convinta che sarà una bella stagione.” Apparsa in crescita in gigante anche Sofia Goggia, sedicesima e attesissima tra qualche settimana nelle gare veloci di Cervinia: “Avrei potuto fare meglio sul muro, con qualche decimo in meno la gara avrebbe avuto un altro sapore – spiega la bergamasca – In ogni caso la mia base in gigante quest’anno sembra più solida rispetto alla scorsa stagione.” A punti infine anche Asja Zenere, ventottesima a fine gara: “Considerando che non sono arrivata qui in grande forma, essere tra le prime 30 è un buon risultato. Adesso aspettiamo le prossime gare.”