Marsiglia, Rami sul rapporto con il presidente Eyraud: “L’uomo che odio di più al mondo, manipolò i tifosi”

In un’intervista al podcast Zack en Roue Libre dello Youtuber Zack Nani, l’ex giocatore del Milan Rami ha raccontato del suo difficile periodo al Marsiglia e del suo rapporto sicuramente non idilliaco con il presidente dell’epoca Eyraud: “Non ho avuto un bel rapporto con Eyraud. Quando ero a Marsiglia riuscì a manipolare il pensiero dei tifosi screditandomi davanti ai loro occhi. Ha rescisso il mio contratto all’ultimo momento in modo da non farmi avere il tempo per firmare per nessun altra squadra. Dietro tutto questo c’è una storia che racconterò. Ad oggi è l’uomo che odio di più al mondo”.