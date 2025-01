Federica Brignone regala spettacolo sulle nevi austriache e vince la discesa femminile di St. Anton 2025, gara valevole per la Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpino. Primo successo in discesa per l’italiana, autrice del miglior tempo nell’unica prova cronometrata, che sbaraglia la concorrenza grazie al super tempo di 1:16.08. Secondo posto – con tanto di brivido nel finale per Federica – per l’elvetica Malorie Blanc, classe 2004, capace di chiudere seconda a 7 centesimi nonostante il pettorale 46. Completa il podio la ceca Ledecka, terza a 18 centesimi. Beffata proprio nel finale Laura Pirovano, che sogna il primo podio della carriera invece lo vede sfumare.

Brignone inarrestabile

Prestazione da campionessa della 34enne, che sulla pista intitolata a Karl Schranz scia in maniera sublime e ottiene un risultato di enorme prestigio. Dopo un primo settore non entusiasmante, sale in cattedra e mette a referto intertempi notevoli, grazie ai quali riesce a conquistare il successo e tenere a debita distanza le rivali.

Out Goggia

Nonostante la vittoria di Brignone e il quarto posto di Pirovano, l’Italia ha persino qualcosa da recriminare poiché Sofia Goggia è uscita di scena nel terzo settore e non ha potuto portare a termine la prova. Seconda nella classifica di specialità dopo la piazza d’onore ottenuta a metà dicembre in quel di Beaver Creek, l’azzurra ha commesso un errore in curva, stendendosi al suolo e perdendo uno sci. Fortunatamente la velocità era bassa e non c’è stato l’impatto con le reti, perciò dopo un piccolo spavento si è rialzato facendo cenno di stare bene con la mano.

Vonn is back (quasi)

Sesto posto per una straordinaria Lindsey Vonn, sempre più vicina a sfoderare la sua miglior versione. La 40enne continua ad incantare e chiude in top 10 con una facilità disarmante. Ovviamente il sesto posto non è la sua ambizione, ma si tratta comunque di un importante punto di partenza che lascia ben sperare in vista delle prossime gare.

Ordine d’arrivo

F. Brignone (ITA) 1:16.08 M. Blanc (SUI) +0.07 E. Ledecka (CZE) +0.18 L. Pirovano (ITA) +0.43 S. Venier (AUT) +0.51 L. Vonn (USA) +0.58 C. Huetter (AUT) +0.61 N. Ortlieb (AUT) +0.63 L. Macuga (USA) +0.73 A. Raedler (AUT) +0.79

19. E. Curtoni +1.15

28. Ni. Delago +1.42

29. Na. Delago +1.43

30. S. Thaler +1.48

39. V. Bernardi +1.99

DNF. S. Goggia

DNF R. Melesi

Classifica aggiornata

Zrinka Ljutic (Cro) 456 Sara Hector (Swe) 447 Camille Rast (Sui) 433 Federica Brignone (Ita) 419 Lara Gut-Behrami (Sui) 329 Wendy Holdener (Sui) 316 Lara Colturi (Alb) 298 Cornelia Huetter (Aut) 286 Sofia Goggia (Ita) 285 Lena Duerr (Ger) 276

18. Marta Bassino (Ita) 156

25. Laura Pirovano (Ita) 127

32. Elena Curtoni (Ita) 98

48. Roberta Melesi (Ita) 60

58. Asja Zenere (Ita) 38

60. Martina Peterlini (Ita) 32

65. Giorgia Collomb (Ita) 27

73. Ilaria Ghisalberti (Ita) 18

77. Lara Della Mea (Ita) 17

90. Beatrice Sola (Ita) 10

97. Vicky Bernardi (Ita) 7

100. Nadia Delago (Ita) 6

105. Nicole Delago (Ita) 3

108. Sara Thaler (Ita) 1

Il calendario fino a fine stagione

11-12 gennaio, Adelboden (Svizzera): un gigante ed uno slalom maschili

14 gennaio, Flachau (Austria): uno slalom femminile in notturna

14-19 gennaio, Wengen (Svizzera): un super-G, una discesa ed uno slalom maschili

16-19 gennaio, Cortina d’Ampezzo (Italia): una discesa ed un super-G femminili

21 gennaio, Kronplatz (Italia): uno slalom gigante femminile

21-26 gennaio, Kitzbuehel (Austria): un super-G, una discesa ed uno slalom maschili

23-26 gennaio, Garmisch-Partenkirchen (Germania): una discesa ed un super-G femminili

28-29 gennaio, Schladming (Austria): un gigante ed uno slalom maschili

30 gennaio, Courchevel (Francia): uno slalom femminile in notturna

31 gennaio-2 febbraio, Garmisch-Partenkirchen (Germania): una discesa maschile

20-23 febbraio, Crans Montana (Svizzera): una discesa ed un super-G maschile

22-23 febbraio, Sestriere (Italia): uno slalom ed un gigante femminili

26 febbraio-2 marzo, Kvitfjell (Norvegia): due discese ed un super-G femminili

1-2 marzo, Kranjska Gora (Slovenia): un gigante ed uno slalom maschili

5-9 marzo, Kvitfjell (Norvegia): una discesa e un super-G maschili

8-9 marzo, Are (Svezia): un gigante ed uno slalom femminili

12-15 marzo, La Thuile (Italia): una discesa ed un super-G femminili

15-16 marzo, Hafjell (Norvegia): uno slalom ed un gigante maschili

20-27 marzo, Sun Valley (Usa): due discese, due slalom, due giganti e due super-G (uno per genere)