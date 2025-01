Il live e la diretta testuale della discesa femminile di St. Anton 2025, gara valevole per la Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpino. Sulla pista intitolata a Karl Schranz occhi puntati su Sofia Goggia, seconda nella classifica di specialità dopo la piazza d’onore ottenuta a metà dicembre in quel di Beaver Creek, e su Federica Brignone, autrice del miglior tempo nell’unica prova cronometrata. Con loro sulla neve austriaca anche altre sette azzurre: Laura Pirovano, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nadia Delago, Nicol Delago, Vicky Bernardi e Sara Thaler. Assente, invece, Marta Bassino, costretta a dare forfait in extremis a causa di uno stato influenzale e per questo motivo tolta dalla lista delle partenti.

Le avversarie più temibili per l’Italia sono le padrone di casa Cornelia Huetter, trionfatrice qualche settimana fa sulla Birds of Prey, Mirjam Puchner e Stephanie Venier, le svizzere Lara Gut-Behrami, Joana Haehlen e Corinne Suter, la canadese Valerie Grenier e la neozelandese Alice Robinson. Possono ambire ad un piazzamento tra le migliori tre, tuttavia, anche la ceca Ester Ledecka, la transalpina Laura Gauche, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e le sciatrici a stelle e strisce Lauren Macuga e Isabella Wright. Sportface.it monitorerà la discesa femminile di St. Anton 2025 tenendo compagnia ai propri lettori con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 11.15 di sabato 11 gennaio.

