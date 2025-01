Cambiano i piani di Naoya Inoue, campione indiscusso dei supergallo e tra i pugili considerati di vertice nelle varie classifiche pound for pound. L’incontro del giapponese contro l’australiano San Goodman, programmato originariamente per il 24 dicembre e poi calendarizzato per il 24 gennaio, è stato infatti cancellato per la seconda volta a causa di una ricaduta del rivale per una ferita all’occhio. Ma stavolta nessun rinvio: Inoue salirà sul ring contro un altro avversario, il sudcoreano Ye Joon Kim. “Sam Goodman è stato costretto a rinunciare al suo combattimento previsto contro Naoya Inoue il 24 gennaio a causa di una recidiva della sua ferita all’occhio – hanno detto gli organizzatori in un comunicato sabato – Comunicheremo l’organizzazione dell’evento a tempo debito”.

“Auguriamo a Sam una pronta e completa guarigione e forniremo aggiornamenti sull’evento a tempo debito”, si legge in una nota. Goodman si era procurato il primo taglio all’occhio durante una sessione di combattimento a dicembre, in quella che era la sua ultima sessione prima della partenza per il Giappone. “È semplicemente devastante”, ha detto il suo agente, Matt Rose a Fox Sports . “Dopo tutto quello che Sam ha dovuto affrontare la prima volta, ora succede di nuovo… non so davvero cosa dire. Non ci sono parole per tutta la quantità di tempo che tutti hanno dedicato a questa preparazione e tutti i sacrifici che Sam ha fatto. Ora dovrebbe sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica nelle prossime 24 ore per avere qualche speranza di guarigione”.

IL NUOVO AVVERSARIO

Inoue ha però deciso di non aspettare l’australiano. “Come già annunciato, a causa dell’infortunio di Goodman, il 24 gennaio il mio avversario sarà Ye Joon Kim della Corea del Sud. Onestamente, sono rimasto sorpreso, ma ringrazio il presidente Ohashi per aver trovato un nuovo avversario anche in questa situazione a meno di due settimane dal combattimento. Mi dispiace molto per tutti i miei fan, ma vi chiedo di sostenermi il 24 gennaio. Vi offrirà la miglior performance possibile”, ha scritto il fuoriclasse giapponese sui suoi canali social.

Ye Joon Kim in carriera ha collezionato 21 vittorie e due sconfitte, ma non è mai stato messo ko. L’ultimo passo falso risale all’aprile del 2023, quando fu battuto per majority decision da Rob Diezel. Poi arrivarono due vittorie di fila: la prima contro John Basan, battuto per ko tecnico, la seconda contro Rakesh Lohchab, anche lui fermato prima del limite. Ora si è guadagnato la grande chance iridata all’Ariake Arena contro Inoue. Il fenomeno giapponese a 31 anni è ancora imbattuto e ha vinto 25 dei suoi 28 incontri per ko. L’ultimo match di Inoue risale al settembre del 2024, quando si impose sul 38enne irlandese TJ Doheny per ko tecnico.

TJ Doheny fu battuto in passato anche dallo stesso Sam Goodman, che ora deve fare i conti con una brusca frenata per le sue ambizioni. L’australiano ha 26 anni e ha tutto il tempo per riconquistare una chance mondiale, ma l’opportunità iridata contro Inoue in Giappone è un treno che potrebbe non passare nuovamente in tempi brevi. Quella in Giappone sarebbe stata la sua prima trasferta, visto che Goodman in carriera ha sempre combattuto in Australia. L’ultima volta nel luglio 2024 contro Thachtana Luangphon, battuto per decisione unanime.