Cagliari-Lazio, Romagnoli ammonito: era diffidato, salterà il Bologna

Ammonizione pesante in casa Lazio al 68′ del match contro il Cagliari all’Unipol Domus. Alessio Romagnoli ha ricevuto un cartellino giallo dall’arbitro Di Bello per un contatto a palla lontana con Lapadula. Il direttore di gara ha lasciato inizialmente giocare, ma una volta conclusa l’azione è andato ad ammonire il difensore biancoceleste. Romagnoli, diffidato, sarà quindi costretto a saltare il prossimo impegno di campionato contro il Bologna. Nella prossima giornata non ci sarà nemmeno Matias Vecino, che è stato ammonito al 92′ per un fallo tattico piuttosto inutile e ingenuo.