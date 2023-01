Inter-Empoli, Zanetti: “Ragioniamo partita dopo partita”

“Se a marzo ci troveremo in questa condizione significa che saremo stati bravi a mantenere un certo tipo di livello, ma in questo momento va difeso tutto quello che abbiamo conquistato fino a questo momento. Conoscevamo le difficoltà del secondo anno, per tanti motivi. Ogni stagione ha delle difficoltà diverse, bisogna pensare partita per partita. Affronteremo una grandissima squadra, dobbiamo difendere quel che abbiamo conquistato con i denti”. Lo ha detto il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti alla vigilia del match esterno contro l’Inter a San Siro. E sugli avversari: “La gara è molto difficile perché l’Inter sta giocando ai suoi livelli in questo momento della stagione. Ma non possiamo ragionare troppo sull’avversario o si rischia di essere una vittima sacrificale. Dobbiamo pensare ai dettagli e curarli, facendo il nostro massimo sperando che loro non siano nella loro giornata migliore e che abbiano festeggiato tanto”. C’è emergenza a centrocampo: “Penso che in questo momento Henderson sia quello che per caratteristiche si avvicina di più a un regista. Degli Innocenti, come ho detto altre volte, sta facendo un percorso e non mi sembrerebbe giusto mandarlo allo sbaraglio”.