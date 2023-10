Sci alpino, addio shock di Braathen: “Annuncio il ritiro, non sono disposto a mettere da parte la mia gioia”

“È finita. Per la prima volta da molto tempo mi sento libero. Annuncio che la mia carriera è finita qui a Sölden, dove ho vinto la mia prima gara di Coppa del Mondo. Mercoledì sera l’ho detto ai miei compagni e tutti mi hanno sostenuto. Per poter continuare a sciare con questo sistema, non devo solo mettere da parte i miei sogni. Devo mettere da parte anche la mia gioia. E non sono disposto a farlo”. Con queste parole Lucas Braathen ha annunciato il suo addio shock allo sci professionistico. Un annuncio che arriva dopo settimane di tensione tra il giovane talento 23enne e la sua federazione, soprattutto sulla questione dei diritti d’immagine. Il norvegese aveva infatti partecipato ad uno shooting con il marchio svedese J. Lindeberg senza avere l’autorizzazione della sua federazione sotto contratto con un altro marchio.