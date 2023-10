MotoGP GP Thailandia 2023, Martin: “Una caduta strana, dovremo analizzare i dati”

“E’ stata una caduta strana, siamo sempre al limite e non sapevo se con quel tempo ero dentro. In quella curva andavo più lento e sono caduto. Dobbiamo vedere i dati. E’ stata una giornata buona, ho fatto dei buoni tempi con le gomme usate, speriamo di fare un altro step per domani”. Così a Sky Sport, Jorge Martin, pilota della Ducati Pramac, dopo le sessioni del venerdì del Gp della Thailandia. “Il problema qui è sul dritto, la pista è molto simile all’Australia, dobbiamo gestire e capire bene che gomma usare. Forse la media ha più potenziale”, ha concluso.