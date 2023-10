Atp Finals 2023: il Pala Alpitour va verso il sold out, 40% ticket all’estero

Le Atp Finals di Torino porteranno tantissimi tifosi da tutta Europa nella nostra penisola. Uno degli eventi più attesi in tutto l’anno sportivo e che vedrà i migliori tennisti sfidarsi a colpi di smash e dritti, avrà quasi tutto esaurito nella settimana del torneo.

Si va verso il sold out per il torneo che inizierà dal 12 e che terminerà il 19 novembre. Sulla grande richiesta di biglietti si è così espresso Marco Martinasso, direttore generale della Fitp: “Avere il sold out è uno dei nostri obiettivi, che sono sicuro raggiungeremo. Il lavoro è a buon punto, nei padiglioni del Fan village è iniziato il 17 settembre, all’interno del Pala Alpitour il 20 ottobre. Novità dell’anno, nel Fan Village suddiviso in tre settori, il ‘Play garden’ con 4 campi di gioco su una superficie complessiva di 2.400 mila metri quadrati. Ampliata anche, del 50%, l’area dedicata alla ristorazione, con 15 aziende. Per un evento sempre più coinvolgente con 10 iniziative collaterali e il grande impegno della Città di Torino. Saranno venduti biglietti per assistere agli allenamenti dei tennisti non solo sui campi del vicino Circolo della Stampa-Sporting ma anche nello stesso Pala Alpitour“.