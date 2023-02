Mondiali Courchevel/Méribel, gigante maschile: Schwarz sorprende Odermatt nella prima manche, Della Vite 10°

Marco Schwarz con una prova formidabile sorprende tutti ed è in testa dopo la prima manche del gigante maschile ai Mondiali 2023 di Courchevel/Méribel. L’austriaco è riuscito a mettere a segno un crono di 58 centesimi migliore del super favorito della contesa Marco Odermatt, mentre in terza posizione troviamo lo sloveno Kranjec a +0.76. Questi sono stati gli unici in grado di rimanere sotto il secondo di distacco dal leader della manche. Una pista difficile, molto impegnativa, che nel secondo tratto ha fatto grande selezione, con quasi tutti stremati dalla stanchezza. Chi al traguardo non ci è arrivato è stato Aleksander Kilde: il norvegese è uscito prima del secondo intermedio e chiude il suo Mondiale con i due argenti conquistati in Super-G e discesa libera.

Ottima prestazione di Filippo Della Vite, che è decimo a +2.40 dalla testa e davanti al suo coetaneo Steen Olsen tredicesimo. Discreta prova anche per Luca De Aliprandini, che è riuscito ad inserirsi nei primi 15 della classifica, e Giovanni Borsotti che è 18esimo. 23esima piazza invece per Alex Vinatzer. L’appuntamento è alle 13:30 per la seconda manche.

IL CALENDARIO COMPLETO

I RISULTATI DELLE GARE

IL MEDAGLIERE

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

1 SCHWARZ Marco AUT 1:19.47 1

2 ODERMATT Marco SUI 1:20.05 (+0.58)

3 KRANJEC Zan SLO 1:20.23 (+0.76)

4 MEILLARD Loic SUI 1:20.60 (+1.13)

5 FELLER Manuel AUT 1:20.74 (+1.27)

6 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:20.84 (+1.37)

7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:20.88 (+1.41)

8 ZUBCIC Filip CRO 1:21.46 (+1.99)

9 CAVIEZEL Gino SUI 1:21.70 (+2.23)

10 DELLA VITE Filippo ITA 1:21.87 (+2.40)

14 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:22.14 (+2.67)

18 BORSOTTI Giovanni ITA 1:22.48 (+3.01)

23 VINATZER Alex ITA 1:23.18 (+3.71)