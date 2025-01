Il peggio sembra essere alle spalle per Mikaela Shiffrin, che dopo l’incidente shock dello scorso 30 novembre a Killington è finalmente pronta a tornare sulla neve. La campionessa americana ha infatti fornito aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche tramite il profilo Instagram, condividendo con i fan il suo percorso di recupero e apparendo decisamente ottimista.

Le parole di Shiffrin

“Sto facendo progressi. Posso muovermi, sudare e usare il mio corpo: è davvero emozionante! Questa prossima fase di recupero consiste nel ritrovare il più possibile la mia forza e la condizione, lavorando entro i limiti. Lunghe ore di palestra/riabilitazione, ma spero di riuscire a fare qualche curva facile sulla neve nella prossima settimana o giù di lì. C’è ancora un po’ di strada da fare prima che io sia pronta a sciare con intensità, dal punto di vista del dolore e della forma fisica, tuttavia sono entusiasta di dove siamo ora”.

L’incidente in Vermont

Shiffrin è lontana dalle piste da ormai oltre un mese a causa dei postumi del brutto incidente che si è verificato negli Stati Uniti. Durante la seconda manche dello slalom gigante di Killington – in cui Mikaela cercava la storica 100^ vittoria in Coppa del Mondo, proprio davanti alla sua gente -, la statunitense aveva perso il controllo dello sci sinistro all’imbocco del muro sulla discesa e, dopo una specie di capriola, era finita contro le reti ad alta velocità, procurandosi una profonda ferita all’altezza dell’anca. Spaventose le immagini pubblicate sui social da Shiffrin, consapevole di aver rischiato grosso poiché soltanto per una questione di centimetri non si è perforata gli organi.

Quando torna a gareggiare?

Non c’è una data precisa, anche perché il recupero dell’americana è ancora nelle fasi iniziali ed è presto per stabilire quando farà ritorno sulle piste. Tuttavia, un obiettivo credibile potrebbero essere i Mondiali di Saalbach, in programma in Austria a febbraio. Shiffrin ovviamente proverà a rientrare prima, cosa da disputare qualche gara di Coppa del Mondo e arrivare all’appuntamento iridato con alcune sciate sulle gambe. Inutile sottolineare che ad avere la priorità è il suo fisico e che l’americana non vorrà correre rischi inutili soltanto per accelerare il processo di recupero.

La classifica mondiale aggiornata

Camille Rast (Sui) 351 Zrinka Ljutic (Cro) 334 Federica Brignone (Ita) 319 Sara Hector (Swe) 307 Lena Duerr (Ger) 270 Lara Gut-Behrami (Sui) 269 Cornelia Huetter (Aut) 250 Mikaela Shiffrin (Usa) 245 Sofia Goggia (Ita) 240 Katharina Liensberger (Aut) 237

15. Marta Bassino (Ita) 156

28. Elena Curtoni (Ita) 86

32. Laura Pirovano (Ita) 77

40. Roberta Melesi (Ita) 57

53. Asja Zenere (Ita) 29

54. Giorgia Collomb (Ita) 27

57. Martina Peterlini (Ita) 25

77. Ilaria Ghisalberti (Ita) 10

77. Beatrice Sola (Ita) 10

88. Vicky Bernardi (Ita) 7

95. Lara Della Mea (Ita) 5

97. Nadia Delago (Ita) 4

Le prossime gare di Coppa del Mondo

4-5 gennaio, Kranjska Gora (Slovenia): un gigante ed uno slalom

9-12 gennaio, St. Anton (Austria): una discesa ed un super-G

14 gennaio, Flachau (Austria): uno slalom in notturna

16-19 gennaio, Cortina d’Ampezzo (Italia): una discesa ed un super-G

21 gennaio, Kronplatz (Italia): uno slalom gigante

23-26 gennaio, Garmisch-Partenkirchen (Germania): una discesa ed un super-G

30 gennaio, Courchevel (Francia): uno slalom in notturna

22-23 febbraio, Sestriere (Italia): uno slalom ed un gigante

26 febbraio-2 marzo, Kvitfjell (Norvegia): due discese ed un super-G

8-9 marzo, Are (Svezia): un gigante ed uno slalom

12-15 marzo, La Thuile (Italia): una discesa ed un super-G

20-27 marzo, Sun Valley (Usa): una discesa, uno slalom, un gigante e un super-G