Sta per partire la final four di Supercoppa Italiana: l’Inter di Simone Inzaghi è di nuovo la favorita, per uno storico poker senza precedenti

Oggi comincia la Supercoppa Italiana che dall’anno scorso prevede la formula con la final four. Non più gara secca tra la vincente dello scudetto e della Coppa Italia ma partite incrociate comprendenti anche la finalista della coppa nazionale e la seconda in classifica dell’anno precedente. Una formula che riprende quanto avviene già da qualche stagione in Spagna.

L’Inter, vincente dello scorso campionato, aprirà la kermesse affrontando oggi l’Atalanta, finalista (perdente) della Coppa nel 2023/24. Domani invece sarà il turno di chi quella finale l’ha vinta, ovvero la Juventus, sfidare la seconda del campionato scorso, il Milan. Le due vincenti si affronteranno lunedì 6 con il palio il trofeo. Si tratta di una gara secca senza nemmeno supplementari: in caso di parità si passerà subito a calciare i rigori. L’evento si terrà a Riad, in Arabia Saudita per la terza volta di fila con gare trasmesse in chiaro su Canale 5 con fischio d’inizio tutte alle 20 (ora italiana).

L’Inter a caccia di un poker: nessuno c’è mai riuscito!

Tanti i motivi d’interesse. A partire dal debutto di Sergio Conceiçao sulla panchina rossonera. Si troverà subito di fronte il figlio Francisco. E in caso di passaggio del turno delle due milanesi, in finale potrebbe esserci la sfida al suo passato. Restando però alla gara che aprirà quest’oggi i battenti, il derby tra nerazzurre, si prospetta davvero spettacolare.

Per molti è una finale anticipata visto cosa sta facendo la Dea in campionato. Giampiero Gasperini, dopo essere riuscito a mettere le mani sull’Europa League, vuole conquistare almeno un trofeo anche in Italia. Se per lo scudetto ci sono lavori in corso, la possibilità è ghiotta per portare subito a Bergamo la Supercoppa. Non sarà facile però contro gli attuali campioni d’Italia e favoriti sia per il tricolore sia per conquistare questo trofeo. I bookmakers parlano chiaro: Inter in pole.

Gli orobici dovranno dimostrare di aver trovato le contromosse dopo il clamoroso 4-0 subito dai meneghini alla terza di campionato. Si tratta di un’autentica bestia nera, l’unica squadra che nel corso degli anni la Dea non è mai riuscita a domare in trasferta e con cui perde da sei match di fila.

Simone Inzaghi, invece, lotta per uno storico poker. Se Barella e compagni, infatti, dovessero riuscire ad alzare il trofeo sarebbe un record. Si tratterebbe della quarta Supercoppa Italiana di fila, cosa mai successa nella storia. Solo il Milan è arrivato a 3 negli anni di Capello. La Juve del decennio scorso si è fermata massimo a due. Ancora più clamoroso il dato di Simone Inzaghi che vincerebbe, oltre ad un quattro su quattro da quando allena i nerazzurri, la sesta Supercoppa in otto anni considerando i due precedenti trionfi con la Lazio. Il tecnico più vincente della manifestazione.