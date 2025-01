Sono stati ufficializzati gli atleti italiani convocati per la quarta tappa di Coppa del Mondo di biathlon, in programma a Oberhof dal 9 al 12 gennaio 2025. Saranno dodici gli azzurri impegnati in Germania, dove sono previste due sprint (una maschile e una femminile), due pursuit (una maschile e una femminile) e due staffette (mista e singola mista).

I convocati azzurri

Presenti Lukas Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Marco Barale tra gli uomini. In campo femminile, invece, ci sono Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Ilaria Scattolo e Martina Trabucchi. Spicca l’assenza di Lisa Vittozzi, ancora alle prese con il percorso di recupero dall’infortunio. Da segnalare invece l’esordio di Marco Barale e Ilaria Scattolo.

Quanto torna Lisa Vittozzi?

E’ sempre più difficile dirlo dato che il suo rientro era previsto in due occasioni (la seconda proprio in occasione della tappa di Oberhof) ma non si è poi concretizzato. Evidentemente il recupero dallo stop sta richiedendo più tempo del previsto e Vittozzi comprensibilmente non vuole accelerare i tempi. Prosegue dunque a casa la preparazione di Lisa, che si allena sotto la supervisione dell’allenatore Mirco Romanin. La sappadina non gareggia in Coppa del Mondo da quasi un anno: la sua ultima prova è stata infatti la mass start di Canmore dello scorso 17 marzo, quando conquistò una storica sfera di cristallo.

Calendario Coppa del Mondo

4. OBERHOF (GER)

Gio. 09/01/25 – Sprint femminile – ore 14.20

Ven. 10/01/25 – Sprint maschile – ore 14.20

Sab. 11/01/25 – Pursuit femminile – ore 12.30

Sab. 11/01/25 – Pursuit maschile ore 14.45

Dom. 12/01/25 – Staffetta mista – ore 12.00

Dom. 12/01/25 – Staffetta singola mista – ore 14.30

5. RUHPOLDING (GER)

Mer. 15/01/25 – Individuale maschile – ore 14.10

Gio. 16/01/25 – Individuale femminile – ore 14.10

Ven. 17/01/25 – Staffetta maschile – ore 14.20

Sab. 18/01/25 – Staffetta femminile – ore 14.20

Dom. 19/01/25 – Mass start maschile – ore 12.30

Dom. 19/01/25 – Mass start femminile – ore 15.00

6. ANTERSELVA (ITA)

Gio. 23/01/25 – Sprint femminile – ore 14.30

Ven. 24/01/25 – Sprint maschile – ore 14.30

Sab. 25/01/25 – Pursuit femminile – ore 13.00

Sab. 25/01/25 – Pursuit maschile – ore 15.00

Dom. 26/01/25 – Staffetta femminile – ore 11.30

Dom. 26/01/25 – Staffetta maschile – ore 14.30

MONDIALI – LENZERHEIDE (SVI)

Mer. 12/02/25 – Staffetta mista – ore 14.30

Ven. 14/02/25 – Sprint femminile – ore 15.05

Sab. 15/02/25 – Sprint maschile – ore 15.05

Dom. 16/02/25 – Pursuit femminile – ore 12.05

Dom. 16/02/25 – Pursuit maschile – ore 15.05

Mar. 18/02/25 – Individuale femminile – ore 15.05

Mer. 19/02/25 – Individuale maschile – ore 15.05

Gio. 20/02/25 – Staffetta singola mista – ore 16.05

Sab. 22/02/25 – Staffetta femminile – ore 12.05

Sab. 22/02/25 – Staffetta maschile – ore 15.05

Dom. 23/02/25 – Mass start femminile – ore 13.45

Dom. 23/02/25 – Mass start maschile – ore 16.05

7. NOVE MESTO (CZE)

Gio. 06/03/25 – Sprint maschile – ore 17.20

Ven. 07/03/25 – Sprint femminile – ore 17.20

Sab. 08/03/25 – Pursuit maschile – ore 14.45

Sab. 08/03/25 – Pursuit femminile – ore 17.40

Dom. 09/03/25 – Staffetta maschile – ore 13.30

Dom. 09/03/25 – Staffetta femminile – ore 16.45

8. POKLJUKA (SLO)

Gio. 13/03/25 – Individuale femminile – ore 15.15

Ven. 13/03/25 – Individuale maschile – ore 15.15

Sab. 14/03/25 – Staffetta mista – ore 13.05

Sab. 15/03/25 – Staffetta singola mista – ore 15.45

Dom. 16/03/25 – Mass start femminile – ore 13.05

Dom. 16/03/25 – Mass start maschile – ore 15.45

9. OSLO (NOR)

Ven. 21/03/25 – Sprint maschile – ore 13.30

Ven. 21/03/25 – Sprint femminile – ore 16.15

Ven. 22/03/25 – Pursuit maschile – ore 13.45

Ven. 22/03/25 – Pursuit femminile – ore 16.05

Ven. 23/03/25 – Mass start maschile – ore 13.15

Ven. 23/03/25 – Mass start femminile – ore 15.45

Le classifiche generali aggiornate

Femminile

(aggiornata dopo mass start Le Grand Bornand)

Franziska Preuss (GER) 565 Elvira Oeberg (SWE) 371 Lou Jeanmonnot (FRA) 352 Julia Simon (FRA) 315 Vanessa Voigt (GER) 307 Suvi Minkkinen (FIN) 285 Justine Braisaz-Bouchet (FRA) 268 Jeanne Richard (FRA) 260 Ella Halvarsson (SWE) 250 Selina Grotian (GER) 235

13. Dorothea Wierer (ITA) 189

26. Hannah Auchentaller (ITA) 133

29. Samuela Comola (ITA) 114

41. Martina Trabucchi (ITA) 46

46. Michela Carrara (ITA) 38



Maschile

(aggiornata dopo mass start Le Grand Bornand)

Johannes Thingnes Boe (NOR) 569 Sturla Holm Laegreid (NOR) 454 Emilien Jacquelin (FRA) 373 Eric Perrot (FRA) 368 Sebastian Samuelsson (SVE) 354 Vebjoern Soerum (NOR) 310 Philipp Nawrath (GER) 292 Fabien Claude (FRA) 260 Martin Uldal (NOR) 261 Quentin Fillon Maillet (FRA) 233

13. Tommaso Giacomel (ITA) 218

24. Lukas Hofer (ITA) 126

35. Didier Bionaz (ITA) 62

59. Daniele Cappellari (ITA) 8