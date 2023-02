LIVE – Sci alpino, slalom maschile Chamonix 2023 (DIRETTA)

La diretta testuale dello slalom maschile Chamonix 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Si torna in pista per l’ultima gara prima dei Mondiali. Questi gli azzurri al cancelletto di partenza: Stefano Gross, Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Alex Vinatzer. Appuntamento con la prima manche in programma alle ore 9.30, mentre la seconda è prevista alle ore 12.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

10:39 – Fuori Kastlunger che paga un errore nel secondo settore.

10:36 – A breve scenderà Kastlunger.

10:30 – 10° Schmid con Gross che scala 30°.

10:29 – Gross regge in 29ª.

10:22 – Maurberger 21° a 1.60, Gross 29° a rischio eliminazione.

10:21 – A breve scenderà Maurberger.

10:07 – Scende Gross che si mette 25°.

9:59 – Decimo Vinatzer, Sala scala 12°.

9:58 – Scende Vinatzer.

9:52 – Sala 10° a 1.30.

9:50 – Tocca a Sala.

9:43 – Zenhausern secondo 15 centesimi da Noel.

9:42 – Inforca Jakobsen che è fuori.

9:40 – Kristoffersen terzo a 40 centesimi.

9:39 – Parte Kristoffersen.

9:38 – Meillard lontano a oltre un secondo da Noel.

9:34 – Noel in testa.

9:33 – Scende Noel.

9:31 – 50.41 per Yule.

9:30 – Il primo a scendere è Yule.

9:20 – Buongiorno amici di Sportface, a breve inizierà la prima manche dello slalom maschile di Chamonix.