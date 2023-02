Formazioni ufficiali Cosenza-Ternana, Serie B 2022/2023

Oggi alle 14 andrà in scena la sfida tra Cosenza e Ternana valida per la 23ª giornata di Serie B 2022/2023. I padroni di casa, ultimi in classifica con 21 punti, sono tornati al successo nella scorsa giornata contro il Parma dopo una serie di 8 partite senza vittoria e proveranno a bissare il successo di sabato scorso per avvicinarsi alla zona salvezza. Ternana che si trova ai margini della zona playoff a 32 punti e vuole mantenere il punto di vantaggio su Modena e Palermo che si trovano appena fuori dalle prime otto. Qui di seguito le scelte degli allenatori.

Cosenza: Micai, Rispoli, Rigione, Vaisanen, D’Orazio, Voca, Calò, Brescianini, Marras, Nasti, Finotto



Ternana: Iannarilli, Coulibaly, Sorensen, Mantovani, Di Tacchio, Favilli, Partipilo, Diakitè, Ghiringhelli, Agazzi, Corrado