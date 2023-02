Combinata maschile Mondiali Courchevel-Méribel 2023, le pagelle: oro Pinturault, sorpresa Haaser. Ottimo Kastlunger

Le pagelle della combinata maschile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023. Alexis Pinturault conquista la medaglia d’oro sulle nevi di casa chiudendo davanti a tutti sia il super-G che lo slalom. Errore sul finale di Schwarz tra i pali stretti e medaglia d’argento per l’austriaco, seguito dal compagno di squadra Haaser, grande sorpresa di giornata. Bene Kastlunger, settimo. Di seguito le pagelle.

LE PAGELLE

ALEXIS PINTURAULT, VOTO 10: Il 31enne regala subito una grande gioia al popolo francese. Dopo uno spettacolare super-G, il transalpino va a prendersi l’oro firmando una manche di slalom nella quale i rischi non sono mancati. Partito con il numero uno, Pinturault commette un errore sul finale regalando la possibilità di sorpasso a Schwarz, che però fa peggio. Per il transalpino si tratta della seconda medaglia d’oro iridata in carriera dopo quella vinta ad Are nel 2019 sempre in combinata.

MARCO SCHWARZ, VOTO 6: Quell’errore sul finale lo ‘condanna’ all’argento. Uno slalom quasi perfetto dell’austriaco, che con tutta probabilità sarebbe andato davanti a Pinturault al traguardo, ma come il francese anche Schwarz non interpreta bene il finale, anzi fa peggio, salutando l’oro e chiudendo al secondo posto con un decimo di ritardo dalla vetta. Comunque una gara sufficiente del campione del mondo in carica in slalom, dal quale ci si aspettava senza dubbio di più.

RAPHAEL HAASER, VOTO 8: La grande sorpresa di giornata. L’austriaco ‘copia’ la sorella, bronzo nella combinata femminile di ieri, e aggancia l’ultimo gradino del podio con un grandissimo slalom dopo la bella prova anche in super-G. Interpretazione perfetta del difficilissimo tracciato tra i pali stretti e terzo posto a 44 centesimi dalla vetta.

LOIC MEILLARD, VOTO 3: Era il grande favorito alla vigilia, uno dei pochissimi in grado di poter fare due belle manche viste le sue grandi capacità sia in super-G che in slalom. Ma sul veloce è irriconoscibile, appena tredicesimo a +1.34 da Pinturault; si riprende sul tecnico e va a caccia della rimonta ma non basta, è sesto a +1.20 dalla vetta.

TOBIAS KASTLUNGER, VOTO 7: In slalom è in crescita, e lo ha dimostrato anche oggi. Dopo aver chiuso al 23esimo posto il super-G, l’azzurro parte subito a tutta in slalom recuperando qualche centesimo in partenza e altri decimi importanti nella parte centrale, ma nelle ultime porte fa peggio di Schwarz e chiude al settimo posto con un ritardo di +2.99 da Pinturault. Un risultato comunque splendido per il 23enne. E adesso testa allo slalom di domenica 19 febbraio.

GIOVANNI BORSOTTI, VOTO 4: Super-G ai livelli di Kastlunger, ma in slalom commette in errore nella prima parte e saluta la gara. Peccato, poteva essere anche per lui una grande possibilità.