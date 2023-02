Ronaldinho torna al Barcellona: il figlio del Gaucho firma con i blaugrana

Ronaldinho torna al Barcellona. Il figlio Joao Mendes, infatti, ha appena firmato con il club catalano. Sarà un’occasione per rivedere El Gaucho ancora una volta vicini agli ambienti blaugrana, come ha dichiarato lui stesso alla radio RAC1: “Con la sua firma sarò più presente qui”. Il 17enne arriva dal Cruzeiro, e già da qualche settimana si allenava in prova con il Barcellona. Ora la firma, nella speranza di ricalcare anche solo in una minima parte il leggendario passato di Ronaldinho in Catalogna, dove con il suo immenso talento ha scritto alcune delle pagine più belle del calcio mondiale.