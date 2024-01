LIVE – Gigante maschile Adelboden 2024: prima e seconda manche in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del gigante maschile di Adelboden 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’uomo da battere è lo svizzero Marco Odermatt, idolo di casa e padrone incontrastato della classifica generale e di quella di specialità. Sulla famigerata pista ‘Chuenisbärgli’ proveranno a rendergli la vita difficile, tra gli altri, l’austriaco Manuel Feller, il canadese James Crawford, il croato Filip Zubcic, il francese Alexis Pinturault, lo sloveno Zan Kranjec, il norvegese Henrik Kristoffersen e il connazionale Loic Meillard.

Presente anche l’altro norvegese Aleksander Aamodt Kilde, anche se il gigante negli ultimi anni non è più la sua disciplina di riferimento. Per l’Italia saranno ai nastri di partenza in sette, pronti a dare la caccia ad un risultato di primo piano sulle Alpi svizzere: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Tobias Kastlunger, Simon Talacci, Alex Vinatzer e Hannes Zingerle. Sportface.it seguirà il gigante maschile di Adelboden 2024, fornendo ai propri lettori una diretta testuale di entrambi i segmenti di gara. La prima manche scatterà alle ore 10.30 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 13.30.

