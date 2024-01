Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2023/2024: la classifica generale aggiornata dopo gigante Adelboden

La classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023/2024 aggiornata dopo il gigante di Adelboden. Tolto l’infortunato Schwarz, il podio sulle nevi svizzere coincide con la top 3 della generale. Odermatt è sempre più primo, mentre Kilde e Zubcic ottengono punti importanti per incrementare il proprio vantaggio sugli avversari. Per quanto riguarda gli azzurri, il primo resta Mattia Casse (di poco fuori dalla top 10), mentre il balzo in avanti più significativo è quello di Luca De Aliprandini, che si avvicina alla top 50. Di seguito ecco la classifica.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA DOPO GIGANTE ADELBODEN

Marco Odermatt (SUI) 736 Marco Schwarz (AUT) 464 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 320 Filip Zubcic (CRO) 258 Vincent Kriechmayr (AUT) 227 Henrik Kristoffersen (NOR) 225 Cyprien Sarrazin (FRA) 200 James Crawford (CAN) 192 Manuel Feller (AUT) 184 Bryce Bennett (USA) 178

GLI ITALIANI

16. Mattia Casse (ITA) 130

19. Dominik Paris (ITA) 124

34. Alex Vinatzer (ITA) 78

36. Giovanni Borsotti (ITA) 72

47. Florian Schieder (ITA) 48

56. Guglielmo Bosca (ITA) 39

56. Luca De Aliprandini (ITA) 39

63. Christof Innerhofer (ITA) 34

81. Filippo Della Vite (ITA) 20

81. Tobias Kastlunger (ITA) 20

89. Pietro Zazzi (ITA) 15

100. Hannes Zingerle (ITA) 9