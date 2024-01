Gigante maschile Adelboden 2024: Odermatt profeta in patria, De Aliprandini ritrova la top 10

Vince sempre Marco Odermatt. Il fuoriclasse svizzero conquista anche il gigante maschile di Adelboden 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, e ottiene in un colpo solo la settima vittoria consecutiva e il 21° podio di fila (a un passo dal record). L’elvetico, già dominatore della prima manche, non si limita ad amministrare il vantaggio nella seconda ma continua a spingere e sugella il proprio dominio, vincendo una gara a senso unico ed esultando con la sua gente. Delirio svizzero ad Adelboden, dove tutti i presenti celebrano a gran voce il proprio beniamino e sventolato le bandiere rossocrociate.

Per quanto riguarda “gli umani”, spicca il secondo posto di Aleksander Aamodt Kilde, che conferma il proprio feeling con questa pista e festeggia il primo podio in carriera in gigante, esultando come se avesse vinto. Terzo posto per il croato Filip Zubcic, capace di recuperare ben 9 posizioni. Sugli scudi anche River Radamus, che di posizioni ne guadagna ben 16 e chiude davanti al trio norvegese Kristoffersen-Steen Olsen-McGrath. Giornata molto positiva anche per Luca De Aliprandini, il quale ritrova la top 10 chiudendo ottavo. Molto bene anche Alex Vinatzer, undicesimo con il miglior risultato della carriera. Fuori dalla top 20 infine gli altri due azzurri, Giovanni Borsotti (22°) e Hannes Zingerle (28°).

CLASSIFICA FINALE

M. Odermatt (SUI) 1:54.06 A. A. Kilde (NOR) +1.26 F. Zubcic (CRO) +1.77 R. Radamus (USA) +1.89 H. Kristoffersen (NOR) +1.97 A. Steen Olsen (NOR) +2.01 A. L. McGrath (NOR) +2.03 L. De Aliprandini (ITA) +2.12 R. Windingstad (NOR) +2.27 A. Schmid (GER) +2.28

11. A. Vinatzer (ITA) +2.31

22. G. Borsotti (ITA) +3.21

29. H. Zingerle (ITA) +4.37