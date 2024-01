LIVE – Discesa maschile Kitzbuehel 2024 sabato: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della seconda discesa maschile di Kitzbuehel 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Per l’Italia riflettori puntati su Florian Schieder e Dominik Paris, rispettivamente secondo e sesto nella prima gara veloce del weekend sulla Streif. Proveranno a farsi valere anche altri sette azzurri: Mattia Casse, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi, Benjamin Jacques Alliod e Matteo Franzoso. Sulla neve austriaca gli sciatori da battere sono sempre il transalpino Cyprien Sarrazin e il campione svizzero Marco Odermatt, primo e terzo nella discesa inaugurale del venerdì. Sono apparsi in ottima condizione anche lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, il canadese Alexander Cameron e il padrone di casa Vincent Kriechmayr, che cercheranno di mettere le mani sulle posizioni di vertice. Sotto tono, invece, sia l’altro americano Bryce Bennett sia l’altro canadese James Crawford, desiderosi di rivalsa nell’ultimo appuntamento veloce del fine settimana. Sportface.it seguirà la seconda discesa maschile di Kitzbuehel 2024, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 11.30.

COME SEGUIRE LA GARA IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

START LIST E PETTORALI DI PARTENZA

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

DISCESA MASCHILE KITZBUEHEL 2024 (DIRETTA)