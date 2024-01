Juventus, Gatti: “Mi faccio il mazzo, il sogno non è nemmeno a metà”

“Mi faccio il mazzo perché coi sogni non ho ancora finito, anzi, non sono neanche arrivato a metà”. Così il difensore della Juventus, Federico Gatti, in un’intervista rilasciata a Sportweek della Gazzetta dello Sport: “Cosa direi al Gatti di 15 anni? Cazzo, nemmeno tu sai dove sei arrivato, non me lo sarei mai aspettato. Giocavo in Eccellenza, se qualcuno mi avesse detto che nel giro di cinque anni sarei arrivato alla Juventus, gli avrei risposto, ‘ma hai bevuto?'”.