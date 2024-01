Discesa libera Kitzbuhel 2024, Sarrazin marziano: è bis sulla Streif. Odermatt e Paris sul podio

Marco Odermatt ha un vero rivale nelle gare di velocità e il suo nome è Cyprien Sarrazin. Il francese compie un’impresa memorabile e a 24 ore di distanza si ripete sulla Streif, raddoppiando il successo ottenuto ieri. Una discesa sensazionale da parte del 29enne, già arrivato a quattro vittorie stagionali, che ha rifilato ben 91 centesimi a un Odermatt che al momento della sua prova sembrava aver fatto un mezzo capolavoro. E invece la performance da ricordare rimarrà quella del transalpino, che chiude la gara in 1:52.96 e si accorge subito di aver firmato un capolavoro, esultando come non mai dopo aver tagliato il traguardo.

Dietro ai due marziani c’è anche quest’oggi un azzuro sul podio ed è Dominik Paris, primo degli umani con +1.44 di distacco dal leader. Si tratta del terzo podio in stagionale per il 34enne di Merano, che guida una pattuglia azzurra comunque in grado di ottenere un buon risultato anche nella prova odierna: Guglielmo Bosca (con il pettorale n°41) e Mattie Casse con lo stesso tempo che vale il 13°posto, poco più indietro Florian Schieder.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

CLASSIFICA FINALE

1 SARRAZIN Cyprien FRA 1:52.96

2 ODERMATT Marco SUI 1:53.87 +0.91

3 PARIS Dominik ITA 1:54.40 +1.44

4 BABINSKY Stefan AUT 1:54.65 +1.69

5 MUZATON Maxence FRA 1:54.68 +1.72

6 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:54.69 +1.73

7 GIEZENDANNER Blaise FRA 1:54.70 +1.74

8 MONNEY Alexis SUI 1:54.71 +1.75

9 ALLEGRE Nils FRA 1:54.72 +1.76

10 ROGENTIN Stefan SUI 1:54.80 +1.84

13 BOSCA Guglielmo ITA 1:55.05 +2.09

13 CASSE Mattia ITA 1:55.05 +2.09

15 SCHIEDER Florian ITA 1:55.09 +2.13

31 MOLTENI Nicolo ITA 1:55.87 +2.91

34 INNERHOFER Christof ITA 1:56.01 +3.05

45 ALLIOD Benjamin Jacques ITA 1:57.29 +4.33

DNF ZAZZI Pietro ITA