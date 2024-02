Infortunio Goggia, Fontana: “Sofia siamo tutti con te, guardiamo con speranza e fiducia”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato sui social la terribile notizia dell’infortunio patito in allenamento da Sofia Goggia che chiude anzitempo la sua stagione. “Un anno vola via e guardiamo con speranza e fiducia all’incredibile forza della nostra bergamasca, in vista dei Mondiali 2025 e delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sofia siamo tutti con te!” scrive Fontana che definisce come “brutta, brutta notizia” quanto avvenuto nelle scorse ore alla campionessa azzurra.

