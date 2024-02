Calcio, Sindacato di Polizia Coisp: “Ennesima festa trasformata in guerriglia urbana. Chiediamo misure più drastiche”

“Ieri, come ormai troppo spesso accade, abbiamo assistito all’ennesima festa dello sport trasformata in guerriglia urbana dalla follia di alcuni criminali travestiti da tifosi, sia a Milano al termine di Inter-Juve, e sia a Giulianova in occasione del derby con il Teramo. Il bilancio ovviamente è drammatico: a Milano i lanci di bottiglie e bombe carta contro la Polizia hanno danneggiato diverse aree della città e hanno comportato 50 Daspo, di cui due arresti e 48 denunce per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato”. Lo si legge in una nota scritta da Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato di Polizia Coisp.

“A Giulianova invece, a causa dei tafferugli scoppiati prima ancora del match con bastonate, calci e pugni tra i componenti delle due tifoserie, è rimasto ferito un carabiniere. È inaccettabile continuare ad assistere inermi a questi spettacoli degradanti che si ripetono continuamente e che, oltre a rovinare lo spirito del calcio, mettono a repentaglio l’incolumità delle donne e degli uomini delle Forze dell’Ordine, dei cittadini e di tutti quei veri tifosi che vanno allo stadio solo per tifare la propria squadra del cuore e non per scagliarsi contro i poliziotti. Misure decisamente più drastiche: è questo che chiediamo al ministro Piantedosi, valutando, ove necessario, anche la possibilità di chiudere le curve delle tifoserie violente”, ha concluso Pianese.