Lazio, striscione a Formello: “Lotito reietto, Sarri il tuo schiavetto” (FOTO)

La sconfitta della Lazio a Bergamo contro l’Atalanta ha riacceso il clima di contestazione. Alcuni ultras biancocelesti nella notte hanno esposto due striscioni all’esterno del centro sportivo di Formello: “Lotito reietto, Sarri il tuo schiavetto”, si legge in una prima presa di posizione, che cita anche il tecnico toscano. Nell’altro striscione c’è un appello ironico al primogenito di Lotito, Enrico, direttore generale per le squadre Primavera e femminile, invitato a “cacciare tuo padre”. La Lazio al momento è nona in classifica con 34 punti e una partita da recuperare.

